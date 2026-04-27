Gran Hermano: el desgarrador relato de Tamara Paganini que conmovió a todos en la casa

El dolor no terminó ahí. La participante continuó: “Ese no fue ni el peor ni el mejor momento. No sabés qué sentir. Mi hija estaba viva, estaba en la incubadora pero estaba bien. Ella durante diez días mejoraba y empeoraba, hasta que un día me llamó la jefa de la sala y me dijo que tenía que hablar con nosotros. No me olvido más la cara de Sebastián que la miraba a la mina y me miraba a mí. No entendía o no quería entender... Yo le tuve que decir, porque no caía”.