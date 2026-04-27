Gran Hermano: el desgarrador relato de Tamara Paganini que conmovió a todos en la casa

Resumen para apurados
- Tamara Paganini conmovió a Gran Hermano al relatar la pérdida de sus mellizos en 2016 durante una actividad íntima, lo que le provocó una fuerte crisis emocional en vivo.
- Tras años de búsqueda, sus hijos nacieron con complicaciones: uno falleció al nacer y la otra fue desconectada tras diez días. Sus compañeros y la producción debieron asistirla.
- El desgarrador testimonio visibiliza el duelo perinatal en horario central, priorizando la faceta humana sobre la competencia y generando un fuerte impacto en el público.
Un momento de profunda emoción y angustia se vivió en la casa de Gran Hermano (Telefe) cuando Tamara Paganini abrió su corazón en una actividad que invitaba a los participantes a contar cuál había sido el episodio más difícil de sus vidas. Sentada en el living, rodeada por sus compañeros que la escuchaban en silencio, la participante comenzó a relatar una historia marcada por el deseo, la esperanza y una pérdida devastadora.
“Después de 22 años buscando un bebé, con mis diferentes parejas e incluso sola... con mi novio hicimos una primera inseminación y falló. Ya si no funcionaba con eso dije: ya fue. Hicimos una segunda y a los diez días me avisaron que había funcionado y que capaz tenía mellizos. Pude saltar de alegría con mi novio y poder confirmárselo a toda mi familia que era el bebé más esperado”, expresó, visiblemente movilizada.
A medida que avanzaba su relato, la emoción fue en aumento. Tamara recordó la ilusión de su entorno y la felicidad que significaba ese embarazo tan esperado. “Soy primer nieta, primer hija, primer sobrina, primer todo, así que era el bebé más esperado de la familia... Esto fue en el año 2016, y me dijeron que era un varón y una nena. Era como que la vida se habia resarcido de tanta mierda y me había regalado un final re lindo... Pero vinieron complicaciones. Me dijeron que el nene no iba a sobrevivir cuando naciera, pero la nena sí”, contó.
Tamara Paganini abrió su corazón en una actividad de Gran Hermano y conmovió a todos con un relato atravesado por el dolor.
El silencio en la casa se volvió absoluto. Sus compañeros seguían cada palabra conmovidos, mientras Tamara intentaba sostener el relato. “Fue raro vivir un embarazo sabiendo que uno iba a morir y el otro iba a vivir. No se sabe qué sentir. Uno no sabe. Y me encantaría decir que el día más feliz de mi vida fue cuando nacieron mis hijos, pero sí, estuve muy feliz porque Donatella nació y parecía estar muy bien y escucharla llorar; pero no puedo decir que fue el día más feliz, porque a los tres minutos ya tenía a Vitorio en los brazos y se murió”, dijo, con la voz quebrada.
El dolor no terminó ahí. La participante continuó: “Ese no fue ni el peor ni el mejor momento. No sabés qué sentir. Mi hija estaba viva, estaba en la incubadora pero estaba bien. Ella durante diez días mejoraba y empeoraba, hasta que un día me llamó la jefa de la sala y me dijo que tenía que hablar con nosotros. No me olvido más la cara de Sebastián que la miraba a la mina y me miraba a mí. No entendía o no quería entender... Yo le tuve que decir, porque no caía”.
La crisis de angustia de Tamara Paganini al recordar la muerte de sus hijos
Finalmente, llegó el momento más desgarrador de su historia: “Tuvimos que decidir el momento en que se desconectara mi hija. Nos queríamos alejar y dejarla, y no podíamos y volvíamos”.
Tras esas palabras, Tamara no pudo continuar. Se quebró por completo y sufrió una fuerte crisis nerviosa. Las cámaras captaron cómo, desbordada en llanto, tenía dificultad para respirar y no lograba calmarse. Sus compañeros corrieron a asistirla: la abrazaron, le hablaron con calma y la acompañaron hasta el patio para que pudiera tomar aire.
La participante tuvo que ser asistida por sus compañeros en medio de su crisis de angustia.
En medio de la desesperación, se escuchó un grito desgarrador que estremeció a toda la casa. Segundos después, el “Big” intervino y la llamó al confesionario para contenerla y ayudarla a recuperar la calma. La escena dejó a todos en shock y mostró uno de los momentos más crudos y humanos de la edición, donde el reality dejó de lado el juego para dar lugar a una historia real atravesada por el dolor.