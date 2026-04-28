Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: amenazas de tiroteos
Hace 2 Hs

Ante los hechos de amenazas y tiroteos en las escuelas y que son de público conocimiento, las autoridades ahora salen a pedir que los padres pongamos límites y que reprendamos a nuestros hijos. Pero durante años nos sacaron varias de las herramientas que teníamos para educar. Para poder reprenderlos, nos quitaron como padres los  derechos de poderles dar un “ coscorrón” para poderlos enderezar o una penitencia. Todas medidas correctivas y controladas que se usaban, sin abuso, por supuesto. Hoy si un padre da un correctivo corre el riesgo de ser denunciado, y se puede llegar el extremo de hasta sacarlo de su casa, y así fueron destruyendo el respeto dentro de la familia y dentro de la escuela. Se invirtieron los roles. Los docentes tampoco pueden hacer nada, porque cualquier reprimenda o intento de poner orden termina en problemas para ellos, con denuncias que podían significar la exoneración y el despido de su trabajo Mientras tanto, la fuerza de las redes sociales, las notas y videos de los celulares con la complicidad de nuestra sociedad hipócrita, les llenaron la cabeza a los chicos haciéndoles creer que nadie podía decirles nada, los empoderaron demasiado. Que todo era trauma, que toda exigencia era abuso. Y hoy vemos las consecuencias: chicos sin límites, sin respeto y sin rumbo. Encima les dejaron la droga al alcance de la mano, publicitando fiestas “tecno“ y destruyeron la educación, descuidaron a una generación entera, mientras algunos hicieron negocios y se llenaron los bolsillos. Ahora quieren echarles toda la culpa a los padres. Hoy nos señalan a nosotros, cuando fueron “ellos” los que durante años destruyeron la autoridad de la familia y de la escuela. La realidad es que falló el Estado, falló el sistema; fallaron los controles y cambiamos la cultura del respeto y ahora quieren que los padres acompañemos a los hijos sin mochilas por miedo a un tiroteo posible. Si hacías esos chistes 30 o 40 años atrás se te pasaban las ganas de escribir amenazas. Es hora que nos demos cuenta de que los padres debemos educar a nuestros hijos .Como lo hicieron nuestros padres. Volver al respeto por la maestra, por la escuela, por las autoridades. Escribo estos conceptos y me parecen tan elementales y me pregunto: ¿Qué pasó que cambiamos tanto? No se trata de autoritarismo bruto. Eso tampoco está bien. Se trata de autoridad. También las autoridades gubernamentales, que hoy se rasgan las vestiduras pretendiendo corregir con “manu militari“ deben entender que tienen que dar el ejemplo en su tarea de gestión actuando con honestidad y transparencia para poder ser referentes respetados por los jóvenes que se están formando como ciudadanos. Invito a los lectores a indagar en los colegios y hasta en la propia Universidad preguntando a maestros y profesores cuán difícil es hoy educar y dar las clases en las aulas, dado el comportamiento de los alumnos. Soy consciente de que esta problemática hoy no es fácil de corregir. Se necesita una participación interdisciplinaria, incluyendo especialistas, docentes, padres y autoridades de todos los niveles involucrados, a los fines de colocar las cosas en su lugar y así volver a una sociedad en orden y a una convivencia en paz.

Héctor Miguel Ávila                                     

hmavila@hotmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo le importa ganar
1

La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo le importa ganar

Las pantallas que protegen: ¿puede la tecnología reducir el riesgo de demencia en los adultos mayores?
2

Las pantallas que protegen: ¿puede la tecnología reducir el riesgo de demencia en los adultos mayores?

Claves para buscar un asesor inmobiliario sin fracasar en el intento en Tucumán
3

Claves para buscar un asesor inmobiliario sin fracasar en el intento en Tucumán

“Cátedra de derecho internacional”: Trump & Netanyahu
4

“Cátedra de derecho internacional”: Trump & Netanyahu

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
5

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

Ranking notas premium
San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
1

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

La puja entre las tasas de interés y de inflación
2

La puja entre las tasas de interés y de inflación

De capitán de Los Pumitas a dejar el rugby en pleno crecimiento: la historia de Santiago Guzmán
3

De capitán de Los Pumitas a dejar el rugby en pleno crecimiento: la historia de Santiago Guzmán

Atlético Tucumán no supo sostener la ventaja y empató con Banfield en el José Fierro
4

Atlético Tucumán no supo sostener la ventaja y empató con Banfield en el José Fierro

La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo le importa ganar
5

La mentira del paladar negro en el fútbol argentino: al hincha sólo le importa ganar

Más Noticias
El principal obstáculo no es el dinero, es la decisión: la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

"El principal obstáculo no es el dinero, es la decisión": la clave para acceder a la casa propia en 12 meses

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Trump dice que “no tiene apuro” en negociar con Irán

Trump dice que “no tiene apuro” en negociar con Irán

El tirador de Washington que atacó a Trump dio sus motivos en una carta

El tirador de Washington que atacó a Trump dio sus motivos en una carta

La hora de la verdad: comienzan los alegatos en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos

La hora de la verdad: comienzan los alegatos en el juicio por el crimen de Paulina Lebbos

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

“Cátedra de derecho internacional”: Trump & Netanyahu

“Cátedra de derecho internacional”: Trump & Netanyahu

Claves para buscar un asesor inmobiliario sin fracasar en el intento en Tucumán

Claves para buscar un asesor inmobiliario sin fracasar en el intento en Tucumán

Comentarios