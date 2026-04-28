Cartas de lectores: amenazas de tiroteos

Ante los hechos de amenazas y tiroteos en las escuelas y que son de público conocimiento, las autoridades ahora salen a pedir que los padres pongamos límites y que reprendamos a nuestros hijos. Pero durante años nos sacaron varias de las herramientas que teníamos para educar. Para poder reprenderlos, nos quitaron como padres los derechos de poderles dar un “ coscorrón” para poderlos enderezar o una penitencia. Todas medidas correctivas y controladas que se usaban, sin abuso, por supuesto. Hoy si un padre da un correctivo corre el riesgo de ser denunciado, y se puede llegar el extremo de hasta sacarlo de su casa, y así fueron destruyendo el respeto dentro de la familia y dentro de la escuela. Se invirtieron los roles. Los docentes tampoco pueden hacer nada, porque cualquier reprimenda o intento de poner orden termina en problemas para ellos, con denuncias que podían significar la exoneración y el despido de su trabajo Mientras tanto, la fuerza de las redes sociales, las notas y videos de los celulares con la complicidad de nuestra sociedad hipócrita, les llenaron la cabeza a los chicos haciéndoles creer que nadie podía decirles nada, los empoderaron demasiado. Que todo era trauma, que toda exigencia era abuso. Y hoy vemos las consecuencias: chicos sin límites, sin respeto y sin rumbo. Encima les dejaron la droga al alcance de la mano, publicitando fiestas “tecno“ y destruyeron la educación, descuidaron a una generación entera, mientras algunos hicieron negocios y se llenaron los bolsillos. Ahora quieren echarles toda la culpa a los padres. Hoy nos señalan a nosotros, cuando fueron “ellos” los que durante años destruyeron la autoridad de la familia y de la escuela. La realidad es que falló el Estado, falló el sistema; fallaron los controles y cambiamos la cultura del respeto y ahora quieren que los padres acompañemos a los hijos sin mochilas por miedo a un tiroteo posible. Si hacías esos chistes 30 o 40 años atrás se te pasaban las ganas de escribir amenazas. Es hora que nos demos cuenta de que los padres debemos educar a nuestros hijos .Como lo hicieron nuestros padres. Volver al respeto por la maestra, por la escuela, por las autoridades. Escribo estos conceptos y me parecen tan elementales y me pregunto: ¿Qué pasó que cambiamos tanto? No se trata de autoritarismo bruto. Eso tampoco está bien. Se trata de autoridad. También las autoridades gubernamentales, que hoy se rasgan las vestiduras pretendiendo corregir con “manu militari“ deben entender que tienen que dar el ejemplo en su tarea de gestión actuando con honestidad y transparencia para poder ser referentes respetados por los jóvenes que se están formando como ciudadanos. Invito a los lectores a indagar en los colegios y hasta en la propia Universidad preguntando a maestros y profesores cuán difícil es hoy educar y dar las clases en las aulas, dado el comportamiento de los alumnos. Soy consciente de que esta problemática hoy no es fácil de corregir. Se necesita una participación interdisciplinaria, incluyendo especialistas, docentes, padres y autoridades de todos los niveles involucrados, a los fines de colocar las cosas en su lugar y así volver a una sociedad en orden y a una convivencia en paz.