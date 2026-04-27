¿La Joya se viste de azul y oro? Paulo Dybala rompió el silencio sobre el "efecto Paredes" y su futuro en Boca

El " operativo seducción" para que Paulo Dybala se ponga la camiseta de Boca Juniors dejó de ser un simple rumor de pasillo para convertirse en una realidad mediática con nombres y apellidos. En una charla distendida con el "Pollo" Álvarez, la "Joya" rompió el silencio y, aunque mantuvo la cautela que exige su presente en la Serie A, dejó varios títulos que ilusionan al mundo "xeneize". El factor determinante tiene nombre propio: Leandro Paredes, quien tras su regreso al club en 2025, se ha convertido en el principal "agente" de esta negociación.