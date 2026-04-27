VIDEO: la batalla campal entre turcos y rusos que terminó con sillas volando tras una velada de boxeo

La ciudad de Trabzon, en Turquía, fue el escenario de uno de los episodios más oscuros del boxeo reciente. Durante la velada del domingo 26 de abril, el enfrentamiento estelar por el título de la Organización Universal de Boxeo (UBO) entre el crédito local Emirhan Kalkan y el ruso Sergei Gorokhov terminó en un caos absoluto antes de alcanzar la mitad del combate. Lo que comenzó como un duelo de guantes derivó en una batalla campal que obligó a la intervención policial y dejó el cinturón sin dueño.