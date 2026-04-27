VIDEO: la batalla campal entre turcos y rusos que terminó con sillas volando tras una velada de boxeo
Lo que debía ser una noche de gala en el noreste de Turquía se convirtió en una gresca sangrienta. El combate entre el local Emirhan Kalkan y el ruso Sergei Gorokhov por un cinturón regional fue cancelado tras una invasión masiva del cuadrilátero que dejó heridos y una investigación abierta.
Resumen para apurados
- Una batalla campal entre el turco Emirhan Kalkan y el ruso Sergei Gorokhov obligó a cancelar su pelea por el título UBO en Trabzon, Turquía, el pasado domingo 26 de abril.
- La gresca estalló en el tercer asalto tras provocaciones entre esquinas. Fans invadieron el ring y arrojaron sillas, desbordando la seguridad y dejando heridos en el estadio.
- El título permanece vacante mientras la UBO investiga el caos. Se esperan duras sanciones internacionales para los implicados y una revisión de los protocolos de seguridad turcos.
La ciudad de Trabzon, en Turquía, fue el escenario de uno de los episodios más oscuros del boxeo reciente. Durante la velada del domingo 26 de abril, el enfrentamiento estelar por el título de la Organización Universal de Boxeo (UBO) entre el crédito local Emirhan Kalkan y el ruso Sergei Gorokhov terminó en un caos absoluto antes de alcanzar la mitad del combate. Lo que comenzó como un duelo de guantes derivó en una batalla campal que obligó a la intervención policial y dejó el cinturón sin dueño.
Turkish fans reportedly attacked a Russian boxer in the ring after he beat their countryman pic.twitter.com/56LlVEn3jD— Happy Punch (@HappyPunch) April 26, 2026
El detonante: tensión en el tercer asalto
El combate transcurría con la fricción lógica del deporte de los puños, pero el quiebre definitivo se produjo en el tercer round. Tras una serie de intercambios verbales y gestos provocadores entre las esquinas, la disciplina deportiva se quebró por completo. La discusión entre los entrenadores saltó rápidamente al centro del ring.
En cuestión de segundos, la situación se volvió incontrolable. Integrantes de ambos equipos saltaron las cuerdas para agredirse mutuamente, mientras que aficionados de las primeras filas, encendidos por el clima hostil, se sumaron a la gresca, convirtiendo el cuadrilátero en una zona de combate masivo.
Además, desde los costados comenzaron a volar sillas hacia el ring y se pudo ver personas con heridas visibles en el rostro en medio del tumulto.
Seguridad desbordada y pelea cancelada
El personal de seguridad privada del evento se vio totalmente superado por la magnitud de la violencia colectiva. A pesar de los insistentes pedidos de calma por los altavoces, la gresca se extendió incluso a los pasillos del estadio. Ante la falta de garantías físicas para los deportistas y los oficiales, el árbitro principal decidió cancelar el combate de manera inmediata.
La UBO informó que el título permanecerá vacante hasta que se complete la investigación. Por su parte, las autoridades locales de Trabzon ya iniciaron un proceso para identificar a los responsables de la agresión y determinar si hubo fallas críticas en el operativo de seguridad que permitieron la entrada de civiles al área de competencia.
Las repercusiones: Kalkan vs. el entorno ruso
Tras el escándalo, Emirhan Kalkan rompió el silencio y expresó su profundo malestar por cómo terminó la noche en su país. El boxeador turco apuntó directamente contra los colaboradores de Gorokhov, acusándolos de haber montado una estrategia de provocación sistemática para desestabilizar el evento.
"Es una lástima para el boxeo y para nuestra gente. Nosotros queríamos pelear, pero desde la esquina rival buscaron el conflicto desde el primer minuto", declaró Kalkan. Del lado ruso, se espera un comunicado oficial ante la posibilidad de sanciones internacionales que podrían prohibirle a Gorokhov volver a competir en territorio turco por un tiempo prolongado.