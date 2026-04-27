El consejo que Gallardo no le pidió a Ramón Díaz y el día que quiso llevar a Riquelme a River: "Me dijo que no"

La vasta experiencia de Ramón Díaz en el fútbol de Arabia Saudita, donde dirigió durante cinco años y cosechó múltiples títulos, lo posicionaba como el consultor ideal para cualquier argentino que decidiera emprender ese camino. Por eso, el "Pelado" no ocultó su sorpresa al mencionar en una entrevista en ESPN que Marcelo Gallardo no lo contactó antes de su llegada al Al-Ittihad. "A Marcelo lo conozco mucho, lo ayudé cuando era jugador, pero nunca tuvimos la posibilidad de hablar desde que él es técnico. Me hubiera gustado que me llamara para preguntarme cómo era la liga allá, porque yo conocía a todos los jugadores que él se llevó y sabía que le iba a resultar difícil la adaptación", disparó Ramón con la picardía que lo caracteriza.