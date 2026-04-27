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El consejo que Gallardo no le pidió a Ramón Díaz y el día que quiso llevar a Riquelme a River: "Me dijo que no"

El "Pelado" fue contundente al referirse a la experiencia del "Muñeco" en Arabia Saudita y reveló que nunca lo llamó para pedirle consejos. Además, recordó el día que intentó convencer al máximo ídolo de Boca de pasar al "Millonario", cuando todavía era un juvenil.

El consejo que Gallardo no le pidió a Ramón Díaz y el día que quiso llevar a Riquelme a River: Me dijo que no
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ramón Díaz reveló en ESPN que Marcelo Gallardo no lo consultó sobre el fútbol árabe antes de ir al Al-Ittihad y confesó que intentó fichar a Juan Román Riquelme para River Plate.
  • El 'Pelado' analizó su exitoso paso por Arabia y recordó cuando buscó al ídolo de Boca en las inferiores de Argentinos. Además, elogió la preparación táctica de su hijo Emiliano.
  • Estas declaraciones exponen la falta de diálogo entre referentes de River y marcan el inicio del relevo generacional en la dupla técnica Díaz para sus próximos desafíos globales.
Resumen generado con IA

La vasta experiencia de Ramón Díaz en el fútbol de Arabia Saudita, donde dirigió durante cinco años y cosechó múltiples títulos, lo posicionaba como el consultor ideal para cualquier argentino que decidiera emprender ese camino. Por eso, el "Pelado" no ocultó su sorpresa al mencionar en una entrevista en ESPN que Marcelo Gallardo no lo contactó antes de su llegada al Al-Ittihad. "A Marcelo lo conozco mucho, lo ayudé cuando era jugador, pero nunca tuvimos la posibilidad de hablar desde que él es técnico. Me hubiera gustado que me llamara para preguntarme cómo era la liga allá, porque yo conocía a todos los jugadores que él se llevó y sabía que le iba a resultar difícil la adaptación", disparó Ramón con la picardía que lo caracteriza.

Otro de los momentos destacados de la entrevista fue cuando se refirió a las figuras que marcaron su carrera, poniendo a Ariel Ortega en el mismo altar que a Diego Maradona. Pero la gran revelación llegó cuando habló de Juan Román Riquelme. El riojano confesó que tuvo la intención de fichar al actual presidente de Boca cuando este aún formaba parte de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors. "Román es un genio, un crack total. Me lo quise llevar a River en esa lista de los juveniles de Argentinos, pero él dijo que no y se fue al otro lado. Me hubiera encantado dirigirlo", admitió, mostrando un respeto profundo por la historia del ídolo "xeneize".

Finalmente, Ramón proyectó lo que será el cierre de su etapa como entrenador principal para darle paso a su hijo Emiliano. Con orgullo, el "Pelado" aseguró que su ayudante de campo ya está preparado para lanzarse solo tras haber ganado diez títulos a su lado y haber aprendido a manejar grupos en cinco idiomas distintos. "Emiliano ya está para largarse, es un profesional de altísimo nivel. El día que él sea el DT principal, yo voy a ser su ayudante con todo gusto. Se invierten los roles porque él tiene una capacidad táctica impresionante", concluyó Ramón, dejando en claro que la dinastía Díaz tiene hilo para rato en el fútbol mundial.

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