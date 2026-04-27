Ramón Díaz y una historia inédita con Maradona: "Yo le mandé las camisetas para que fuera el rey de Nápoles"

Resumen para apurados
- Ramón Díaz reveló en ESPN su rol en el pase de Maradona al Napoli y enfrentó a Oscar Ruggeri por su exclusión del Mundial de Italia 1990 durante una entrevista televisiva.
- El exfutbolista detalló cómo envió camisetas a Diego para motivar su fichaje. Ruggeri le recriminó no haber intercedido ante Maradona para destrabar su polémico veto en la Selección.
- La discusión revive el debate histórico sobre el mando de Bilardo y el peso de las relaciones grupales, exponiendo heridas no cerradas tras la final perdida en el Mundial de 1990.
Ramón Ángel Díaz, ídolo indiscutido de River, visitó este mediodía el programa F90, en ESPN, y soltó una anécdota que hasta ahora se mantenía en la privacidad de su círculo íntimo: su rol fundamental para que Diego Armando Maradona desembarcara en el sur de Italia. "Cuando Diego estaba en el Barcelona, me llamó para preguntarme cómo era la cosa en Italia. Yo ya era goleador ahí y le dije: 'Vení que vas a ser el rey de Nápoles'. Incluso yo mismo le mandé las camisetas del Napoli para que se viera con ellas", confesó Ramón, resaltando que la personalidad volcánica del "Diez" era el encastre perfecto para la pasión napolitana.
Sin embargo, el clima de camaradería subió de tono cuando Oscar Ruggeri decidió encarar al riojano por una herida que todavía no cierra en el hincha: la ausencia de Ramón en el Mundial de Italia '90. El exdefensor le recriminó a Díaz no haber tenido la iniciativa de sentarse a hablar con Maradona para destrabar su convocatoria, que supuestamente estaba vetada por el cuerpo técnico de Carlos Bilardo. "Yo te echo la culpa a vos, Ramón. Con la relación que tenías con Diego, te reunías, se daban un abrazo y estabas adentro. Con Caniggia y con vos arriba, nos reíamos de todos", lanzó el Cabezón, visiblemente afectado por el recuerdo de aquella final perdida.
Ramón, firme en sus convicciones y sin perder la elegancia, se desmarcó de la responsabilidad personal y apuntó directamente a la jerarquía del entrenador. Para el "Pelado", el fútbol tiene códigos de mando que no se pueden saltar: "El que te tiene que llamar es el entrenador, no pasa por las relaciones con los compañeros. Yo era el goleador de Italia en ese momento, estaba en mi pico máximo, pero la decisión final siempre es del técnico". El cruce dejó en claro que, a pesar del respeto mutuo, aquella Copa del Mundo sigue siendo una cuenta pendiente que ambos analizan desde veredas opuestas.