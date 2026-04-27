Ramón Díaz y una historia inédita con Maradona: "Yo le mandé las camisetas para que fuera el rey de Nápoles"

Sin embargo, el clima de camaradería subió de tono cuando Oscar Ruggeri decidió encarar al riojano por una herida que todavía no cierra en el hincha: la ausencia de Ramón en el Mundial de Italia '90. El exdefensor le recriminó a Díaz no haber tenido la iniciativa de sentarse a hablar con Maradona para destrabar su convocatoria, que supuestamente estaba vetada por el cuerpo técnico de Carlos Bilardo. "Yo te echo la culpa a vos, Ramón. Con la relación que tenías con Diego, te reunías, se daban un abrazo y estabas adentro. Con Caniggia y con vos arriba, nos reíamos de todos", lanzó el Cabezón, visiblemente afectado por el recuerdo de aquella final perdida.