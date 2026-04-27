Secciones
DeportesFútbol

Ramón Díaz y una historia inédita con Maradona: "Yo le mandé las camisetas para que fuera el rey de Nápoles"

El "Pelado" reveló un secreto de su relación con Diego en los años 80 y mantuvo un picante cruce con Oscar Ruggeri sobre los motivos que lo dejaron fuera del Mundial de Italia '90.

Ramón Díaz y una historia inédita con Maradona: Yo le mandé las camisetas para que fuera el rey de Nápoles
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ramón Díaz reveló en ESPN su rol en el pase de Maradona al Napoli y enfrentó a Oscar Ruggeri por su exclusión del Mundial de Italia 1990 durante una entrevista televisiva.
  • El exfutbolista detalló cómo envió camisetas a Diego para motivar su fichaje. Ruggeri le recriminó no haber intercedido ante Maradona para destrabar su polémico veto en la Selección.
  • La discusión revive el debate histórico sobre el mando de Bilardo y el peso de las relaciones grupales, exponiendo heridas no cerradas tras la final perdida en el Mundial de 1990.
Resumen generado con IA

Ramón Ángel Díaz, ídolo indiscutido de River, visitó este mediodía el programa F90, en ESPN, y soltó una anécdota que hasta ahora se mantenía en la privacidad de su círculo íntimo: su rol fundamental para que Diego Armando Maradona desembarcara en el sur de Italia. "Cuando Diego estaba en el Barcelona, me llamó para preguntarme cómo era la cosa en Italia. Yo ya era goleador ahí y le dije: 'Vení que vas a ser el rey de Nápoles'. Incluso yo mismo le mandé las camisetas del Napoli para que se viera con ellas", confesó Ramón, resaltando que la personalidad volcánica del "Diez" era el encastre perfecto para la pasión napolitana.

Sin embargo, el clima de camaradería subió de tono cuando Oscar Ruggeri decidió encarar al riojano por una herida que todavía no cierra en el hincha: la ausencia de Ramón en el Mundial de Italia '90. El exdefensor le recriminó a Díaz no haber tenido la iniciativa de sentarse a hablar con Maradona para destrabar su convocatoria, que supuestamente estaba vetada por el cuerpo técnico de Carlos Bilardo. "Yo te echo la culpa a vos, Ramón. Con la relación que tenías con Diego, te reunías, se daban un abrazo y estabas adentro. Con Caniggia y con vos arriba, nos reíamos de todos", lanzó el Cabezón, visiblemente afectado por el recuerdo de aquella final perdida.

Ramón, firme en sus convicciones y sin perder la elegancia, se desmarcó de la responsabilidad personal y apuntó directamente a la jerarquía del entrenador. Para el "Pelado", el fútbol tiene códigos de mando que no se pueden saltar: "El que te tiene que llamar es el entrenador, no pasa por las relaciones con los compañeros. Yo era el goleador de Italia en ese momento, estaba en mi pico máximo, pero la decisión final siempre es del técnico". El cruce dejó en claro que, a pesar del respeto mutuo, aquella Copa del Mundo sigue siendo una cuenta pendiente que ambos analizan desde veredas opuestas.

Temas Diego Armando MaradonaRamón DíazOscar Ruggeri
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero
2

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Me alcanza solo hasta el día 20: lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario
3

"Me alcanza solo hasta el día 20": lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

Del espectacular recibimiento al que se vayan todos: la noche de bronca que vivió el Monumental
4

Del espectacular recibimiento al "que se vayan todos": la noche de bronca que vivió el Monumental

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield
5

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat
2

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
3

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
4

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos
5

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos

Más Noticias
Quién es y a qué se dedica la actual pareja de Gabriela Sabatini

Quién es y a qué se dedica la actual pareja de Gabriela Sabatini

El mensaje de Flavio Briatore para Franco Colapinto después de la exhibición en Buenos Aires

El mensaje de Flavio Briatore para Franco Colapinto después de la exhibición en Buenos Aires

Me alcanza solo hasta el día 20: lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

"Me alcanza solo hasta el día 20": lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Del espectacular recibimiento al que se vayan todos: la noche de bronca que vivió el Monumental

Del espectacular recibimiento al "que se vayan todos": la noche de bronca que vivió el Monumental

Falcioni lamentó el empate de Atlético: No tenemos mucho para cambiar

Falcioni lamentó el empate de Atlético: "No tenemos mucho para cambiar"

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Comentarios