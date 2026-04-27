Ramón Díaz y su llamativa distancia con River: "Hace mucho que no voy al Monumental, no conozco el estadio nuevo"

Sin embargo, lo que más ruido generó en este tramo de la entrevista que brindó en ESPN fue su análisis táctico sobre el eterno rival. Ramón, que convive con una esposa fanática de Boca, no tuvo reparos en elogiar el mediocampo que armó Claudio Úbeda. "Tienen un nivel que no es para esta categoría. Ver las jugadas que hace Leandro Paredes es ver otro fútbol. Mi señora tenía dudas al principio, pero yo le decía que había que esperar. Hoy Boca se reacomodó y es uno de los grandes candidatos a ganar la Copa Libertadores", sentenció. La confesión de su intimidad familiar le puso una pizca de humor a la charla: "El último Superclásico lo vi solo contra tres de Boca en mi casa. A veces la quiero matar a mi mujer por cómo festeja, pero así es el fútbol".