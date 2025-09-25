Ramón Díaz es el nuevo entrenador de Inter de Porto Alegre

El acuerdo contempla bonificaciones por objetivos, entre ellos la clasificación a la próxima Copa Libertadores, meta principal de un club que busca volver a ocupar un lugar de relevancia en el fútbol sudamericano. Con esta incorporación, la gestión de Alessandro Barcellos suma su octava apuesta por un entrenador en los últimos años, tras los ciclos de Abel Braga, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Alexander Medina, Mano Menezes, Eduardo Coudet y Roger Machado.