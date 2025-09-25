Ramón Díaz es el nuevo entrenador de Inter de Porto Alegre

Inter de Porto Alegre oficializó la llegada de Ramón Díaz como nuevo director técnico, en reemplazo de Roger Machado. El entrenador argentino, acompañado por su hijo Emiliano, arribó anoche a la ciudad y selló su vínculo con la institución hasta diciembre de 2026.
El debut de “El Pelado” está programado para este sábado frente a Juventude, a las 18:30, en el estadio Alfredo Jaconi. Su elección se dio luego de un proceso de evaluación en el que sonaron nombres como Luis Zubeldía, pero la dirigencia colorada priorizó la vasta experiencia del riojano y su capacidad para generar resultados inmediatos.
El acuerdo contempla bonificaciones por objetivos, entre ellos la clasificación a la próxima Copa Libertadores, meta principal de un club que busca volver a ocupar un lugar de relevancia en el fútbol sudamericano. Con esta incorporación, la gestión de Alessandro Barcellos suma su octava apuesta por un entrenador en los últimos años, tras los ciclos de Abel Braga, Miguel Ángel Ramírez, Diego Aguirre, Alexander Medina, Mano Menezes, Eduardo Coudet y Roger Machado.
Con 17 títulos en su carrera, Díaz llega a Porto Alegre con el desafío de aportar estabilidad y jerarquía internacional en un Brasileirao que encuentra a Inter en la decimotercera posición, con 27 puntos: a uno de la zona de Copa Sudamericana, a 10 de la Libertadores y a solo cinco del descenso.
El argentino ya conoce el fútbol brasileño, tras haber salvado a Vasco da Gama y Corinthians del descenso en 2023 y 2024, además de conquistar el Campeonato Paulista con el Timao. Ese recorrido reciente, sumado a su trayectoria en clubes de Sudamérica y el exterior, fue decisivo en la elección de la dirigencia.
Su llegada también supone un reencuentro con viejos conocidos. Gabriel Mercado y Andrés D’Alessandro -actual director deportivo del club- compartieron etapas con Díaz en River y San Lorenzo. Esa conexión previa genera expectativas de una adaptación rápida y de una buena sintonía en el vestuario.
“Estoy contento, feliz y quiero que el equipo sea protagonista”, señaló Díaz en sus primeras palabras como entrenador colorado. Su estreno no dará margen a la espera: desde el primer partido estará obligado a responder con resultados para iniciar la remontada que Inter necesita.