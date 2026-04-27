Cerúndolo brilló ante Darderi y se metió en los octavos de final de Madrid

Francisco Cerúndolo no detiene su marcha en el Masters 1000 de Madrid. Sobre el polvo de ladrillo de la “Caja Mágica”, el porteño ratificó su gran presente al vencer a Luciano Darderi por 6-2 y 6-3, metiéndose por tercer año consecutivo en la cuarta ronda de un torneo que, por su altitud y condiciones, parece sentarle a la perfección, luego de alcanzar las semifinales en la última edición.
Desde el inicio, el número 20 del mundo impuso condiciones. Con un patrón de juego agresivo desde el fondo de la cancha, Cerúndolo tomó una rápida ventaja de 3-0 que dejó sin respuestas a un Darderi (22°) que nunca pudo encontrarle la vuelta al partido. Sin enfrentar break points en contra, “Fran” dominó el ritmo y la profundidad de sus tiros.
El camino de la raqueta número uno tenis argentino en suelo madrileño continuará este martes, no antes de las 14, frente al belga Alexander Blockx (69°), quien dio la sorpresa al eliminar al canadiense Felix Auger-Aliassime. La jornada para la delegación nacional arrancará temprano, a las 6, cuando Tomás Etcheverry (29°) busque su lugar en la siguiente fase frente al francés Arthur Fils (25°).