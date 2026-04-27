Cerúndolo brilló ante Darderi y se metió en los octavos de final de Madrid

Francisco Cerúndolo no detiene su marcha en el Masters 1000 de Madrid. Sobre el polvo de ladrillo de la “Caja Mágica”, el porteño ratificó su gran presente al vencer a Luciano Darderi por 6-2 y 6-3, metiéndose por tercer año consecutivo en la cuarta ronda de un torneo que, por su altitud y condiciones, parece sentarle a la perfección, luego de alcanzar las semifinales en la última edición.