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Solana Sierra sigue firme en el WTA 1000 de Madrid y se metió en octavos de final

La marplatense remontó un 0-6 inicial y encadenó su tercera victoria ante rivales top 70

Solana Sierra remontó a Sonmez y se clasificó a octavos de final Solana Sierra remontó a Sonmez y se clasificó a octavos de final @MutuaMadridOpen
Hace 1 Hs

La argentina Solana Sierra alargó su estancia en el WTA 1000 de Madrid y se aseguró un puesto en los octavos de final después de remontar a la turca Zeynep Sonmez por 0-6, 6-2 y 6-3, en una hora y 48 minutos.

La marplatense, que inició la competición desde el puesto 88 del ranking femenino, tiene asegurado al menos el 71° cuando salga de Madrid.

La argentina, que ofreció una gran respuesta a pesar de su contundente caída en el primer set, obtuvo en la Caja Mágica su mejor resultado desde Wimbledon del año pasado, donde también alcanzó los octavos de final.

La tercera victoria consecutiva contra una top 70 confirma su buen momento. A los 21 años, debutante este 2026 en la Caja Mágica, nunca había jugado con Sonmez. Ahora, la argentina, que solo cuenta con títulos en torneos de categoría 125 —equiparable al Challenger masculino—, en Antalya y Mallorca en 2025, jugará contra la ganadora del enfrentamiento entre la belga Elise Mertens y la checa Karolina Pliskova.

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