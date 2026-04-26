Solana Sierra sigue firme en el WTA 1000 de Madrid y se metió en octavos de final

La tercera victoria consecutiva contra una top 70 confirma su buen momento. A los 21 años, debutante este 2026 en la Caja Mágica, nunca había jugado con Sonmez. Ahora, la argentina, que solo cuenta con títulos en torneos de categoría 125 —equiparable al Challenger masculino—, en Antalya y Mallorca en 2025, jugará contra la ganadora del enfrentamiento entre la belga Elise Mertens y la checa Karolina Pliskova.