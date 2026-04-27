La molienda de girasol de marzo marcó el récord de los últimos 17 años, según Agricultura

Resumen para apurados
- La Secretaría de Agricultura reportó que en marzo de 2026 la molienda de girasol en Argentina llegó a 564.630 toneladas, el mayor registro para ese mes en los últimos 17 años.
- El volumen creció un 52% respecto a 2025 debido a una cosecha excepcional y a la plena capacidad operativa de la industria aceitera para cubrir la fuerte demanda internacional.
- Este hito consolida al complejo oleaginoso argentino como líder exportador global, demostrando la solidez y competitividad de la agroindustria local frente a los mercados externos.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación reportó que, durante marzo de 2026, la molienda de girasol a nivel nacional totalizó 564.630 toneladas, constituyendo el registromás elevado para ese mes desde 2009.
El registro también dejó en evidencia un crecimiento más marcado en los últimos 10 años. En este sentido, se destaca el incremento del 52% de marzo de 2026, respecto al mismo mes de 2025.
"Este volumen representa un notable incremento respecto del promedio de la última década y refleja la fortaleza productiva del sector oleaginoso nacional", señaló el organismo nacional en un comunicado.
"El resultado es producto de la confluencia de una abundante cosecha de girasol de la campaña 2025/26 y de la plena operación de la capacidad instalada de la industria aceitera, que se ve favorecida por la competitividad del sector y la demanda internacional sostenida de aceite y harina de girasol de origen argentino", agregó.
En la Secretaría de Agricultura se destacó que este resultado es indicativo de la solidez del complejo oleaginoso argentino, que posiciona al país como uno de los principales exportadores mundiales de aceite y subproductos de girasol.