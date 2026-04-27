Secciones
EconomíaNoticias económicas

La molienda de girasol de marzo marcó el récord de los últimos 17 años, según Agricultura

El tercer mes del año registró el valor más alto desde 2009, lo que consolidó una destacada performance del complejo aceitero argentino.

Complejo agroindustrial. AGRICULTURA Complejo agroindustrial. AGRICULTURA
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • La Secretaría de Agricultura reportó que en marzo de 2026 la molienda de girasol en Argentina llegó a 564.630 toneladas, el mayor registro para ese mes en los últimos 17 años.
  • El volumen creció un 52% respecto a 2025 debido a una cosecha excepcional y a la plena capacidad operativa de la industria aceitera para cubrir la fuerte demanda internacional.
  • Este hito consolida al complejo oleaginoso argentino como líder exportador global, demostrando la solidez y competitividad de la agroindustria local frente a los mercados externos.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación reportó que, durante marzo de 2026, la molienda de girasol a nivel nacional totalizó 564.630 toneladas, constituyendo el registromás elevado para ese mes desde 2009.

El registro también dejó en evidencia un crecimiento más marcado en los últimos 10 años. En este sentido, se destaca el incremento del 52% de marzo de 2026, respecto al mismo mes de 2025. 

"Este volumen representa un notable incremento respecto del promedio de la última década y refleja la fortaleza productiva del sector oleaginoso nacional", señaló el organismo nacional en un comunicado.

AGRICULTURA AGRICULTURA

"El resultado es producto de la confluencia de una abundante cosecha de girasol de la campaña 2025/26 y de la plena operación de la capacidad instalada de la industria aceitera, que se ve favorecida por la competitividad del sector y la demanda internacional sostenida de aceite y harina de girasol de origen argentino", agregó.

En la Secretaría de Agricultura se destacó que este resultado es indicativo de la solidez del complejo oleaginoso argentino, que posiciona al país como uno de los principales exportadores mundiales de aceite y subproductos de girasol.

Temas ArgentinaSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero
2

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Me alcanza solo hasta el día 20: lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario
3

"Me alcanza solo hasta el día 20": lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

Del espectacular recibimiento al que se vayan todos: la noche de bronca que vivió el Monumental
4

Del espectacular recibimiento al "que se vayan todos": la noche de bronca que vivió el Monumental

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield
5

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat
2

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
3

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
4

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos
5

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos

Más Noticias
Quién es y a qué se dedica la actual pareja de Gabriela Sabatini

Quién es y a qué se dedica la actual pareja de Gabriela Sabatini

El café tucumano, cada vez más cerca de ser el primero de origen argentino

El café tucumano, cada vez más cerca de ser el primero de origen argentino

Me alcanza solo hasta el día 20: lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

"Me alcanza solo hasta el día 20": lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Créditos hipotecarios: cuánto se paga de cuota en cada banco por un préstamo de U$S 100.000 a 20 años

Créditos hipotecarios: cuánto se paga de cuota en cada banco por un préstamo de U$S 100.000 a 20 años

Del espectacular recibimiento al que se vayan todos: la noche de bronca que vivió el Monumental

Del espectacular recibimiento al "que se vayan todos": la noche de bronca que vivió el Monumental

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Comentarios