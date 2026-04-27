La Estación Experimental desarrolló un ron de alta calidad en Tucumán a partir de alcohol de caña de azúcar

Agregó que cuando precisan armar un lote de ron destapan diferentes barriles, hacen un perfil organoléptico -aroma y sabor-, y en función de cómo está deciden la mezcla de alcoholes que va a tener. “Se le agrega agua para llevarlo a la graduación alcohólica deseada -dependerá de lo ‘picante’ que pueda estar el alcohol, de la calidad de boca-, y se corrige eventualmente, si es necesario, el color -con colorante-, el perfil aromático -con algún tipo de extracto o de infusión que le da una nota cítrica de limón de Tucumán-. A mí me gusta decir ‘de gran tomabilidad’, más fácil tomar”, contó Russo. Y señaló que rones “de supermercado”, como Bacardí o Habana Club, son de entrada un poco más fuertes que el “Centenario”: “Se trató de hacer un perfil más amable en boca, más perfumado, más dulzón, más frutal”.