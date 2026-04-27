Qué ver en Netflix: José Coronado brilla en la comedia española más vista del momento

José Coronado, del drama a la comedia

A lo largo de su trayectoria, José Coronado se consolidó como uno de los grandes referentes del drama español, especialmente en roles intensos y vinculados al policial. Personajes como Santos Trinidad en No habrá paz para los malvados, Rafael en La caja 507 o Tirso Abantos en Entrevías construyeron una imagen asociada a la dureza y la tensión.