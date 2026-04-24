Detuvieron a un joven por amenazar de muerte a Luis Ventura

Resumen para apurados
- Un joven de 26 años fue detenido este viernes en San Nicolás por coacción agravada, tras amenazar de muerte al periodista Luis Ventura mediante mensajes sistemáticos por WhatsApp.
- El hostigamiento inició en abril de 2025 con mensajes antisemitas y fotos de armas enviados desde varios números. La policía allanó su domicilio y secuestró dos teléfonos para peritajes.
- La causa, a cargo de la jueza Sandra Vites, destaca el avance judicial contra el acoso digital. El peritaje de los equipos determinará si hubo más responsables en el hostigamiento.
Un hombre de 26 años fue detenido este viernes en el partido bonaerense de San Nicolás, acusado de coacción agravada por amenazas de muerte al periodista Luis Ventura.
Según consta en la causa, Ventura denunció que comenzó a recibir mensajes amenazantes por WhatsApp el 20 de abril de 2025, alrededor de las 21.
Los mensajes, enviados desde distintos números nacionales e internacionales, contenían amenazas de muerte, agravios antisemitas y referencias a armas y asesinatos dirigidas tanto al periodista como a su familia.
En ese entonces, Ventura vinculó las amenazas a su participación como invitado en un programa televisivo, donde ese mismo día expuso información de interés público.
Las intimidaciones se repitieron en otras fechas: 12 y 28 de junio, y 2 de septiembre de 2025, siempre desde números diferentes, lo que llevó a los investigadores a considerar la existencia de un hostigamiento sistemático.
El expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59, a cargo de la jueza Sandra Vites, quien ordenó medidas urgentes para identificar a los responsables, consignó Infobae.
La orden de allanamiento, emitida mediante exhorto judicial, fue ejecutada en el domicilio del sospechoso, en la calle León Guruciaga al 1300. En el lugar, los agentes secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados como parte de la investigación.