Última semana: hasta cuándo te podés inscribir en las Becas Progresar y cuáles son los requisitos

¿Cuándo pagan montos adeudados de las Becas Progresar?

La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó que el próximo miércoles 29 de abril se efectuará la acreditación de las sumas pendientes para los beneficiarios de las Becas Progresar. Este desembolso no representa una nueva cuota mensual, sino que busca regularizar importes pertenecientes al ciclo lectivo anterior que presentaban errores en su liquidación original. Se trata de una medida para saldar los montos que no llegaron a los estudiantes de forma oportuna durante el año pasado.