Última semana: hasta cuándo te podés inscribir en las Becas Progresar y cuáles son los requisitos

Resumen para apurados
- ANSES pagará este 29 de abril los saldos pendientes de las Becas Progresar 2025 y cierra inscripciones para nivel superior el 30 de abril en Argentina para regularizar beneficios.
- La medida salda errores de liquidación del ciclo previo. Mientras el nivel obligatorio ya cerró su registro, la línea de formación profesional seguirá abierta hasta noviembre.
- La regularización económica y la extensión de plazos buscan garantizar la permanencia estudiantil. Se exige que el ingreso familiar no supere los tres salarios mínimos vitales.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó la emisión de un nuevo pago para quienes perciben las Becas Progresar, con el fin de cancelar saldos pendientes del periodo lectivo 2025. Esta disposición beneficia específicamente a los alumnos que percibieron sumas incompletas en las liquidaciones previas de dicho ciclo.
De forma simultánea, el calendario de inscripciones para el año 2026 continúa su curso, presentando plazos de cierre diferenciados de acuerdo con cada nivel de enseñanza. Debido a esto, resulta fundamental verificar tanto las fechas de cobro de los importes adeudados como los términos finales para registrarse y asegurar la continuidad del apoyo económico.
¿Cuándo pagan montos adeudados de las Becas Progresar?
La Administración Nacional de la Seguridad Social comunicó que el próximo miércoles 29 de abril se efectuará la acreditación de las sumas pendientes para los beneficiarios de las Becas Progresar. Este desembolso no representa una nueva cuota mensual, sino que busca regularizar importes pertenecientes al ciclo lectivo anterior que presentaban errores en su liquidación original. Se trata de una medida para saldar los montos que no llegaron a los estudiantes de forma oportuna durante el año pasado.
Los interesados pueden corroborar la fecha exacta de su cobro mediante la plataforma digital del organismo, lo que facilita el seguimiento individual de cada depósito. Estas cifras suelen contemplar tanto los pagos estímulo omitidos como el porcentaje retenido anualmente, el cual se otorga tras verificar el cumplimiento de los requisitos académicos. Resulta importante señalar que, si bien se realizó una acción similar a principios de este mes, esta nueva instancia busca cubrir a quienes todavía registran saldos a su favor.
Hasta cuándo está habilitada la inscripción a las Becas Progresar
Para estudiantes de nivel superior (terciario y universitario), la inscripción permanece abierta hasta el 30 de abril de 2026. En cambio, el plazo para nivel obligatorio finalizó el 24 de abril. Por su parte, la línea Progresar Trabajo estará habilitada desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre, orientada a cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Enseñanza Tecnológica (Inet).
Requisitos para las Becas Progresar
Requisitos generales:
- Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal en el país.
- Que los ingresos del grupo familiar no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
- Haber finalizado el secundario sin adeudar materias.
- Ingresantes: entre 17 y 24 años.
- Estudiantes avanzados: hasta 30 años.
- Carrera de Enfermería: sin límite de edad.