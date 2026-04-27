Anses: quiénes cobran este lunes 27 de abril

Resumen para apurados
- ANSES abona este lunes 27 de abril de 2026 a jubilados con haberes superiores al mínimo y beneficiarios de desempleo con DNI terminados en 2 y 3, según el cronograma oficial.
- Los pagos se acreditan automáticamente en cuentas bancarias. Esta etapa incluye también las Asignaciones de Pago Único para todos los DNI en el tramo final del calendario mensual.
- El cronograma concluirá el 30 de abril con las terminaciones de DNI restantes. Este proceso garantiza la cobertura de los haberes más altos antes del inicio del ciclo de mayo.
El cronograma de pagos de Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para el lunes 27 de abril de 2026 se concentra en la última semana del mes y alcanza principalmente a jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo, de acuerdo con la terminación del DNI.
Según el calendario oficial, este lunes cobran:
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 2 y 3.
Prestación por Desempleo (Plan 1): DNI terminados en 2 y 3.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción): todas las terminaciones de DNI, dentro del período vigente del 10 de abril al 12 de mayo.
El esquema de pagos continuará durante la semana con el siguiente detalle:
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo:
Martes 28 de abril: DNI terminados en 4 y 5.
Miércoles 29 de abril: DNI terminados en 6 y 7.
Jueves 30 de abril: DNI terminados en 8 y 9.
Prestación por Desempleo:
Martes 28 de abril: DNI terminados en 4 y 5.
Miércoles 29 de abril: DNI terminados en 6 y 7.
Jueves 30 de abril: DNI terminados en 8 y 9.
Desde ANSES recordaron que los haberes se acreditan de manera automática en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Este tramo final del calendario corresponde a quienes perciben montos superiores al haber mínimo, completando así el esquema de pagos previsto para abril.