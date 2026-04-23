Anthropic publica 15 cursos gratuitos sobre Claude con certificado oficial y doblaje en español

La mayoría de los cursos de iniciación (Claude 101, AI Fluency en cualquiera de sus variantes, Claude Cowork) no exigen requisitos técnicos ni formación previa. Con un ordenador, conexión a internet y una cuenta de correo basta. Las duraciones oscilan entre la hora y pico de los cursos cortos hasta las cuatro o cinco horas de los programas más completos para desarrolladores, siempre repartidas en módulos breves con evaluaciones intercaladas.