Anthropic publica 15 cursos gratuitos sobre Claude con certificado oficial y doblaje en español
La compañía creadora de Claude ha abierto un catálogo de quince formaciones oficiales accesibles desde España, con subtítulos y audio doblado en español, sin coste y con diploma al finalizar cada programa.
Resumen para apurados
- Anthropic lanzó 15 cursos gratuitos sobre Claude en la plataforma Skilljar para usuarios de habla hispana, buscando certificar habilidades en IA y mejorar la empleabilidad global.
- La oferta incluye formación básica, para docentes y técnica avanzada. El contenido cuenta con doblaje y subtítulos en español, facilitando el acceso sin barreras idiomáticas previas.
- La iniciativa democratiza el acceso a la formación en IA generativa en español. Se espera que los certificados impulsen la competitividad laboral en sectores técnicos y educativos.
La compañía estadounidense que desarrolla Claude, Anthropic, ha publicado un catálogo con sus nuevos cursos gratuitos gracias a los que mejorar las competencias digitales. Se pueden realizar online y al finalizarlos se conseguirá un certificado oficial que servirá para actualizar y mejorar el currículum de cara a un empleo.
Los cursos cubren desde la introducción más básica a la IA, pensada para quien nunca ha usado un chatbot, hasta temas avanzados para desarrolladores como la programación con la API de Claude, el uso del Model Context Protocol (MCP) o la integración con plataformas cloud como Amazon Bedrock o Google Cloud.
En el caso de los interesados que vivan en España, los cursos están disponibles doblados y con subtítulos, terminando de este modo con la barrera idiomática que a menudo aparecen en cursos similares o en el mismo Anthropic.
Los 15 cursos gratis de Anthropic ordenados por perfil
El catálogo puede consultarse a través de la plataforma Skilljar (anthropic.skilljar.com), un sistema de gestión de aprendizaje independiente que no exige tener cuenta previa de Anthropic para acceder al material.
Basta con registrarse con un correo electrónico, y cuando se haya finalizado, se recibirá en esa dirección el certificado oficial. Además, los estudiantes matriculados podrán consultar su progreso durante todo el curso.
Para quien empieza desde cero
Claude 101. Primera toma de contacto con el asistente. Enseña a escribir buenos prompts, a pegar documentos para que Claude los resuma o analice y a evitar los errores más comunes de quien acaba de llegar a la IA generativa.
AI Fluency: Framework & Foundations. El curso más horizontal del catálogo. Explica qué es la IA generativa, cómo funcionan los modelos y qué se puede esperar (y qué no) de estas herramientas. Útil para perfiles no técnicos que quieren entender de qué se habla.
Introduction to Claude Cowork. Introducción al uso colaborativo de Claude en un equipo: compartir conversaciones, revisar trabajo entre compañeros, construir flujos simples sin programar.
Para el sector educativo
AI Fluency for educators. Pensado para profesores de cualquier etapa. Cómo integrar la IA en la preparación de clases, corrección de ejercicios y diseño de actividades sin caer en el atajo del "copia y pega".
AI Fluency for Students. La versión dirigida al alumnado. Uso responsable de la IA en trabajos académicos, detección de errores del modelo y límites éticos.
Teaching AI Fluency. Un paso más allá del primero: cómo enseñar IA a otras personas, con materiales y dinámicas aprovechables en formación interna de empresas.
Para el tercer sector
AI Fluency for nonprofits. Específico para ONGs y entidades sin ánimo de lucro. Casos de uso frecuentes en el sector (redacción de memorias, captación de fondos, atención a beneficiarios) y consideraciones específicas sobre privacidad de datos.
Para usuarios avanzados de Claude
Introduction to Agent Skills. Explica las llamadas skills de Claude, paquetes de instrucciones reutilizables para encadenar tareas complejas sin programar desde cero cada vez.
Introduction to Subagents. Cómo dividir una tarea grande en varios agentes especializados que trabajan en paralelo. Piensa, por ejemplo, en redactar una memoria donde uno investiga, otro redacta y un tercero revisa formato.
Para desarrolladores
Claude Code in Action. El curso que más tracción ha tenido. Una hora de vídeo repartida en quince conferencias y un examen final sobre el asistente de línea de comandos de Anthropic: manipulación de archivos, ejecución de comandos, modos de planificación y razonamiento extendido, integración con GitHub.
Building with the Claude API. Programación de aplicaciones contra la API de Claude. Autenticación, gestión de tokens, manejo de streaming, tool use y buenas prácticas de coste.
Introduction to Model Context Protocol. Qué es el MCP, el protocolo abierto que Anthropic promueve para conectar Claude con fuentes de datos externas (bases de datos, repositorios, servicios propios).
Model Context Protocol: Advanced Topics. Continuación del anterior, con diseño de servidores MCP propios, seguridad, control de permisos y casos de uso empresariales.
Para desarrolladores en plataformas cloud
Claude with Amazon Bedrock. Cómo desplegar Claude dentro del ecosistema de AWS, con las particularidades de facturación, endpoints regionales y cumplimiento normativo.
Claude with Google Cloud's Vertex AI. El equivalente en Google Cloud. Integración con Vertex AI, autenticación con cuentas de servicio y despliegue en producción.
Qué se necesita para apuntarse y cuánto duran
La mayoría de los cursos de iniciación (Claude 101, AI Fluency en cualquiera de sus variantes, Claude Cowork) no exigen requisitos técnicos ni formación previa. Con un ordenador, conexión a internet y una cuenta de correo basta. Las duraciones oscilan entre la hora y pico de los cursos cortos hasta las cuatro o cinco horas de los programas más completos para desarrolladores, siempre repartidas en módulos breves con evaluaciones intercaladas.
Los cursos técnicos (Claude Code in Action, Building with the Claude API, los dos de MCP y los dos de cloud) sí piden conocimientos previos: familiaridad con la línea de comandos, nociones de programación y, en los de API, una clave de desarrollador de Anthropic. Quien no la tenga puede seguir el material igualmente, aunque la parte práctica quedará incompleta.
Cómo inscribirse paso a paso
Para realizar la inscripción en cualquiera de los cursos que aparecen en la plataforma habrá que seguir unos pasos muy sencillos.
Entrar en la plataforma oficial de Anthropic para formación: anthropic.skilljar.com.
Seleccionar el curso y pulsar en el botón de inscripción. No hace falta cuenta previa de Claude ni de Anthropic.
Registrarse con correo electrónico, nombre y contraseña. La plataforma cumple con los estándares de privacidad SOC 2.
Configurar los subtítulos o el audio en español desde el reproductor interno del curso.
Completar los módulos y el examen final. Al superar la evaluación, la plataforma emite un certificado digital descargable que puede añadirse al perfil de LinkedIn o al currículum.