Imputaron a un hombre por un intento de robo frente al club Tucumán Rugby en Yerba Buena

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el pasado sábado al mediodía, cuando una mujer dejó estacionado su Toyota Corolla Cross frente al club de Yerba Buena, sobre calle Salas y Valdez al 1500. Según la investigación, Ríos y otro hombre intentaron forzar una de las puertas del vehículo con la intención de sustraer una computadora y una cartera que se encontraban en el interior.