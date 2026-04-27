Imputaron a un hombre por un intento de robo frente al club Tucumán Rugby en Yerba Buena

Resumen para apurados
- La Justicia imputó y dictó arresto domiciliario a Mauro Ríos por intentar robar un auto frente al club Tucumán Rugby en Yerba Buena el sábado. Se lo acusa de robo en grado de tentativa.
- Ríos y un cómplice rompieron el parabrisas de un vehículo para sustraer pertenencias, pero no lo lograron. Fue aprehendido en su casa poco después, mientras su acompañante escapó.
- La medida de coerción se extenderá hasta el 19 de mayo para avanzar con la investigación fiscal. El hecho resalta la problemática de los ataques a vehículos en zonas recreativas.
Un hombre fue imputado por un intento de robo cometido frente al club Tucumán Rugby, en Yerba Buena, y quedó bajo arresto domiciliario por 23 días por disposición judicial.
La audiencia de formulación de cargos y pedido de medidas cautelares se realizó este lunes 27 de abril, en el marco de una causa investigada por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor. Durante la exposición, el auxiliar de fiscal Alfredo Palacios atribuyó al acusado, Mauro Maximiliano Ríos (37 años), alias “Gordo Pichula”, el delito de robo simple en grado de tentativa, en calidad de coautor.
De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió el pasado sábado al mediodía, cuando una mujer dejó estacionado su Toyota Corolla Cross frente al club de Yerba Buena, sobre calle Salas y Valdez al 1500. Según la investigación, Ríos y otro hombre intentaron forzar una de las puertas del vehículo con la intención de sustraer una computadora y una cartera que se encontraban en el interior.
Al no conseguir abrir el rodado, ambos rompieron el parabrisas con el objetivo de ingresar, aunque nuevamente fracasaron y escaparon del lugar sin concretar el robo, consignó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Minutos más tarde, “Gordo Pichula” fue aprehendido en su casa, ubicado a pocos metros de donde ocurrió el hecho, mientras que el otro sospechoso logró darse a la fuga.
A pedido del Ministerio Fiscal, y con el objetivo de resguardar la investigación, la jueza interviniente dispuso el arresto domiciliario del imputado por el plazo de 23 días, medida que se extenderá hasta el 19 de mayo.