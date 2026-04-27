Precaución en el centro: refuerzan el vallado en la esquina de 9 de Julio y General Paz
Resumen para apurados
- Refuerzan el vallado en 9 de Julio y General Paz, Tucumán, tras el desprendimiento de cielo raso en el ex cine Edison para proteger a peatones ante posibles derrumbes.
- La medida se amplió tras detectarse grietas y filtraciones por falta de mantenimiento en el histórico edificio. Defensa Civil y Catastro buscan ahora contactar al propietario.
- Al ser un bien de interés cultural, el municipio y el Ente Cultural evaluarán daños estructurales para definir la preservación de esta emblemática construcción tucumana.
La esquina de 9 de Julio y General Paz fue vallada en las últimas horas luego de que se registrara el desprendimiento de parte del cielo raso en el edificio donde funcionaron el histórico cine Edison y, años más tarde, el boliche Metrópolis. La intervención, se informó, busca prevenir riesgos para peatones en una zona de alto tránsito.
En un primer momento se había colocado un vallado preventivo reducido, pero con el correr de las horas se amplió el perímetro de seguridad ante la detección de nuevos signos de deterioro. De acuerdo a un recorrido de LA GACETA, en la parte superior del inmueble se observan grietas visibles y filtraciones de agua, factores que habrían contribuido al daño estructural.
Personal de Defensa Civil confirmó que ya se realizaron las primeras actuaciones junto a la Dirección de Catastro municipal. Las tareas incluyeron la delimitación del área afectada y el inicio de gestiones para ubicar al propietario del inmueble, con el objetivo de avanzar en una inspección más exhaustiva.
Desde el área técnica señalaron que la humedad acumulada, sumada al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento, suele ser determinante en el deterioro de este tipo de construcciones antiguas. El edificio, que lleva años sin actividad, evidencia un estado general comprometido en su fachada.
Además, se trata de un inmueble declarado de interés cultural, lo que implica obligaciones específicas en cuanto a su preservación. En ese marco, el municipio ya elevó un informe al Ente Cultural de Tucumán y se prevé una inspección conjunta en los próximos días para evaluar el estado estructural y definir los pasos a seguir.