Precaución en el centro: refuerzan el vallado en la esquina de 9 de Julio y General Paz

En un primer momento se había colocado un vallado preventivo reducido, pero con el correr de las horas se amplió el perímetro de seguridad ante la detección de nuevos signos de deterioro. De acuerdo a un recorrido de LA GACETA, en la parte superior del inmueble se observan grietas visibles y filtraciones de agua, factores que habrían contribuido al daño estructural.