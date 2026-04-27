Secciones
SociedadActualidad

Precaución en el centro: refuerzan el vallado en la esquina de 9 de Julio y General Paz

La medida se tomó tras el desprendimiento de parte del cielo raso en el edificio del ex cine Edison; detectaron grietas y filtraciones.

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Refuerzan el vallado en 9 de Julio y General Paz, Tucumán, tras el desprendimiento de cielo raso en el ex cine Edison para proteger a peatones ante posibles derrumbes.
  • La medida se amplió tras detectarse grietas y filtraciones por falta de mantenimiento en el histórico edificio. Defensa Civil y Catastro buscan ahora contactar al propietario.
  • Al ser un bien de interés cultural, el municipio y el Ente Cultural evaluarán daños estructurales para definir la preservación de esta emblemática construcción tucumana.
Resumen generado con IA

La esquina de 9 de Julio y General Paz fue vallada en las últimas horas luego de que se registrara el desprendimiento de parte del cielo raso en el edificio donde funcionaron el histórico cine Edison y, años más tarde, el boliche Metrópolis. La intervención, se informó, busca prevenir riesgos para peatones en una zona de alto tránsito.

En un primer momento se había colocado un vallado preventivo reducido, pero con el correr de las horas se amplió el perímetro de seguridad ante la detección de nuevos signos de deterioro. De acuerdo a un recorrido de LA GACETA, en la parte superior del inmueble se observan grietas visibles y filtraciones de agua, factores que habrían contribuido al daño estructural.

Delimitan la vereda tras la caída de mampostería en un histórico edificio querido por los tucumanos

Delimitan la vereda tras la caída de mampostería en un histórico edificio querido por los tucumanos

Personal de Defensa Civil confirmó que ya se realizaron las primeras actuaciones junto a la Dirección de Catastro municipal. Las tareas incluyeron la delimitación del área afectada y el inicio de gestiones para ubicar al propietario del inmueble, con el objetivo de avanzar en una inspección más exhaustiva.

captura de video captura de video

Desde el área técnica señalaron que la humedad acumulada, sumada al paso del tiempo y a la falta de mantenimiento, suele ser determinante en el deterioro de este tipo de construcciones antiguas. El edificio, que lleva años sin actividad, evidencia un estado general comprometido en su fachada.

Además, se trata de un inmueble declarado de interés cultural, lo que implica obligaciones específicas en cuanto a su preservación. En ese marco, el municipio ya elevó un informe al Ente Cultural de Tucumán y se prevé una inspección conjunta en los próximos días para evaluar el estado estructural y definir los pasos a seguir.

Temas Defensa Civil MunicipalArgentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Delimitan la vereda tras la caída de mampostería en un histórico edificio querido por los tucumanos

Delimitan la vereda tras la caída de mampostería en un histórico edificio querido por los tucumanos

Lo más popular
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero
2

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Me alcanza solo hasta el día 20: lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario
3

"Me alcanza solo hasta el día 20": lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield
4

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Falcioni lamentó el empate de Atlético: No tenemos mucho para cambiar
5

Falcioni lamentó el empate de Atlético: "No tenemos mucho para cambiar"

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat
2

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
3

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
4

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos
5

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos

Más Noticias
¿Cómo estará el tiempo el 1 de Mayo en Tucumán?

¿Cómo estará el tiempo el 1 de Mayo en Tucumán?

Martín Fierro de la Moda: el homenaje de Marta Fort a su papá y el impactante look inspirado en Susana Giménez de Juli Poggio

Martín Fierro de la Moda: el homenaje de Marta Fort a su papá y el impactante look inspirado en Susana Giménez de Juli Poggio

El tiempo en Tucumán: ¿el martes tendremos la mañana más fría de 2026?

El tiempo en Tucumán: ¿el martes tendremos la mañana más fría de 2026?

¿Qué pasa después de la cárcel? Una apuesta tucumana por la reinserción se proyecta en EE.UU.

¿Qué pasa después de la cárcel? Una apuesta tucumana por la reinserción se proyecta en EE.UU.

El tiempo en Tucumán: la semana comenzó fría y lluviosa

El tiempo en Tucumán: la semana comenzó fría y lluviosa

La Estación Experimental desarrolló un ron de alta calidad en Tucumán a partir de alcohol de caña de azúcar

La Estación Experimental desarrolló un ron de alta calidad en Tucumán a partir de alcohol de caña de azúcar

Cuáles son los beneficios de consumir mandarinas y por qué incluirlas en tu dieta

Cuáles son los beneficios de consumir mandarinas y por qué incluirlas en tu dieta

Anses: quiénes cobran este lunes 27 de abril

Anses: quiénes cobran este lunes 27 de abril

Comentarios