Delimitan la vereda tras la caída de mampostería en un histórico edificio querido por los tucumanos

La caída de mampostería en un edificio histórico encendió la alarma en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Se trata del inmueble donde funcionó el cine Edison y Metrópolis, la bailanta más popular de la ciudad durante décadas, hoy abandonado y en evidente estado de deterioro. El episodio ocurrió en la esquina de General Paz y 9 de Julio, donde parte de la cenefa del cielorraso cedió, obligando a la intervención de las autoridades.