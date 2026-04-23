Delimitan la vereda tras la caída de mampostería en un histórico edificio querido por los tucumanos
Parte de la estructura del inmueble que supo ser el cine Edison y Metrópolis cedió y obligó a restringir el paso peatonal en la esquina de General Paz y 9 de Julio. El lugar permanece abandonado pese a su valor patrimonial.
Resumen para apurados
- Autoridades de San Miguel de Tucumán delimitaron la esquina de General Paz y 9 de Julio tras la caída de mampostería en el ex cine Edison por el grave deterioro del edificio.
- El inmueble, que albergó a la mítica bailanta Metrópolis, está abandonado pese a ser patrimonio cultural. Defensa Civil cercó el área tras el desprendimiento de parte del cielorraso.
- El municipio y el Ente Cultural inspeccionarán el sitio para exigir reparaciones al dueño. El hecho reaviva el debate sobre la preservación de edificios históricos en riesgo.
La caída de mampostería en un edificio histórico encendió la alarma en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Se trata del inmueble donde funcionó el cine Edison y Metrópolis, la bailanta más popular de la ciudad durante décadas, hoy abandonado y en evidente estado de deterioro. El episodio ocurrió en la esquina de General Paz y 9 de Julio, donde parte de la cenefa del cielorraso cedió, obligando a la intervención de las autoridades.
Desde la Municipalidad capitalina informaron que se procedió a delimitar de manera preventiva la circulación peatonal en la zona para evitar riesgos. La restricción se mantendrá hasta que concluyan los estudios estructurales que permitan determinar el estado general de la edificación.
“Ante un desprendimiento que hubo en la cenefa, en su cielorraso, tuvimos que intervenir. Defensa Civil se presentó e hizo un encintado, pero la gente no lo respetaba y tiraban las cintas”, señalaron desde el municipio, al remarcar la necesidad de respetar las medidas de seguridad.
El hecho no solo encendió alarmas por el peligro físico que representa el deterioro del inmueble, sino también por lo que implica en términos patrimoniales. El edificio está declarado de Interés Cultural, lo que obliga a su preservación y abre interrogantes sobre su mantenimiento en los últimos años.
En ese sentido, desde el municipio confirmaron que ya se elaboró un informe para el Ente Cultural de Tucumán y que está prevista una inspección conjunta en los próximos días. “La semana que viene vamos a hacer una visita con el Ente de Cultura para ver los pasos a seguir y si existe algún vínculo con el propietario que permita exigir el mantenimiento correspondiente”, explicaron.
Mientras tanto, el lugar sigue despertando una mezcla de nostalgia y tristeza entre los tucumanos. Aunque hoy permanece cerrado y en silencio, muchos aseguran que al pasar por esa esquina todavía resuenan, en la memoria colectiva, los acordes de la cumbia y los bailes de los domingos que marcaron una época.