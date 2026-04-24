Tiene 47 años, es de Concepción, empezó a competir en 2020 y fue el mejor argentino en la Maratón de Boston

Hay historias que empiezan con un resultado. Esta no. Porque si uno se queda únicamente con las dos horas y 33 minutos que necesitó Jorge “Loco” Larry para completar la 130 edición de la Maratón de Boston, se pierde lo más importante. El dato es impactante, sí: fue el primer argentino en cruzar la meta en la carrera más antigua y prestigiosa del mundo. Ritmo de 3:37 por kilómetro, regularidad quirúrgica, solvencia en un circuito que no perdona. Pero eso es apenas la superficie. Lo verdaderamente interesante de Larry -lo que lo vuelve distinto- está en todo lo que hay detrás de esa marca. En lo que decidió hacer con su vida cuando entendió que el tiempo no espera.