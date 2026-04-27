Secciones
DeportesMotores

“De los mejores días de mi vida”: el posteo de Colapinto luego de su exhibición en Buenos Aires

El piloto argentino agradeció el apoyo de la multitud que acompañó el evento en las calles porteñas.

“De los mejores días de mi vida”: el posteo de Colapinto luego de su exhibición en Buenos Aires
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto encabezó una multitudinaria exhibición de Fórmula 1 en Palermo, Buenos Aires, donde manejó un Lotus de Alpine y un histórico monoplaza de Juan Manuel Fangio.
  • Ante miles de fanáticos, el piloto agradeció el apoyo tras conducir el Lotus E20 y la 'Flecha de Plata'. El evento contó con el respaldo de Flavio Briatore y la escudería Alpine.
  • Esta jornada refuerza el vínculo de Argentina con la F1 y posiciona a Colapinto como referente nacional. El piloto ya se prepara para competir en el próximo Gran Premio de Miami.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto vivió una jornada inolvidable en la Ciudad de Buenos Aires durante la exhibición que encabezó en las calles de Palermo. El piloto argentino manejó el Lotus E20 con colores de Alpine y también la histórica “Flecha de Plata” vinculada a Juan Manuel Fangio, en un evento que reunió a una multitud.

Horas después de la actividad, el joven corredor utilizó sus redes sociales para compartir imágenes del día y agradecer el acompañamiento de los fanáticos. "De los mejores días de mi vida", escribió, reflejando la emoción que le dejó una de las jornadas más especiales de su carrera.

En el mismo mensaje, Colapinto también destacó el apoyo del público que colmó las calles porteñas. "Esta fiesta es de todos ustedes. Gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial", remarcó, junto a una serie de fotos del evento.

Además del contacto con cientos de miles de seguidores, el piloto tuvo tiempo para compartir momentos personales con familiares y amigos. Uno de los instantes más emotivos fue el encuentro con su abuela en la previa de la exhibición, imagen que también se volvió viral.

El mensaje de Alpine y lo que viene

Tras el evento, Flavio Briatore, uno de los principales responsables de Alpine, también le dedicó unas palabras. "Qué día para ti. Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta", expresó. Ahora, Colapinto ya pone la mira en su próximo desafío: el Gran Premio de Miami del próximo fin de semana.

Temas MiamiFórmula 1Juan Manuel FangioArgentinaPierre GaslyFranco ColapintoFlavio BriatoreAlpine
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Colapinto en Buenos Aires: el inédito posteo de Alpine que emocionó a los fanáticos

Colapinto en Buenos Aires: el inédito posteo de Alpine que emocionó a los fanáticos

Franco Colapinto ya está en el país: manejó por Palermo y enloqueció a los fanáticos

Franco Colapinto ya está en el país: manejó por Palermo y enloqueció a los fanáticos

Lo más popular
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero
2

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Me alcanza solo hasta el día 20: lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario
3

"Me alcanza solo hasta el día 20": lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield
4

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Falcioni lamentó el empate de Atlético: No tenemos mucho para cambiar
5

Falcioni lamentó el empate de Atlético: "No tenemos mucho para cambiar"

Ranking notas premium
Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada
1

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat
2

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso
3

San Martín mordió la banquina en Carlos Casares y Agropecuario le dio una lección de ascenso

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden
4

El ex defensor del Pueblo Eduardo Cobos desmiente las cifras de empleados que se difunden

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos
5

La jubilación no alcanza: pensar el retiro con múltiples ingresos

Más Noticias
Me alcanza solo hasta el día 20: lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

"Me alcanza solo hasta el día 20": lo que el 60% de los argentinos responde cuando le preguntan por su salario

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Apuntan contra la Defensoría del Pueblo por su alto costo y su estructura sobredimensionada

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Continúa la búsqueda del comerciante de Concepción desaparecido: fue filmado en Santiago del Estero

Del espectacular recibimiento al que se vayan todos: la noche de bronca que vivió el Monumental

Del espectacular recibimiento al "que se vayan todos": la noche de bronca que vivió el Monumental

Falcioni lamentó el empate de Atlético: No tenemos mucho para cambiar

Falcioni lamentó el empate de Atlético: "No tenemos mucho para cambiar"

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Así fue el 1x1 de Atlético Tucumán en el empate frente a Banfield

Atlético Tucumán mostró otra cara, pero no le alcanzó para ganar

Atlético Tucumán mostró otra cara, pero no le alcanzó para ganar

Recuerdos fotográficos: la esquina de San Martín y Muñecas, entre los 60 y los 80

Recuerdos fotográficos: la esquina de San Martín y Muñecas, entre los 60 y los 80

Comentarios