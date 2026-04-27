“De los mejores días de mi vida”: el posteo de Colapinto luego de su exhibición en Buenos Aires

Resumen para apurados
- Franco Colapinto encabezó una multitudinaria exhibición de Fórmula 1 en Palermo, Buenos Aires, donde manejó un Lotus de Alpine y un histórico monoplaza de Juan Manuel Fangio.
- Ante miles de fanáticos, el piloto agradeció el apoyo tras conducir el Lotus E20 y la 'Flecha de Plata'. El evento contó con el respaldo de Flavio Briatore y la escudería Alpine.
- Esta jornada refuerza el vínculo de Argentina con la F1 y posiciona a Colapinto como referente nacional. El piloto ya se prepara para competir en el próximo Gran Premio de Miami.
Franco Colapinto vivió una jornada inolvidable en la Ciudad de Buenos Aires durante la exhibición que encabezó en las calles de Palermo. El piloto argentino manejó el Lotus E20 con colores de Alpine y también la histórica “Flecha de Plata” vinculada a Juan Manuel Fangio, en un evento que reunió a una multitud.
Horas después de la actividad, el joven corredor utilizó sus redes sociales para compartir imágenes del día y agradecer el acompañamiento de los fanáticos. "De los mejores días de mi vida", escribió, reflejando la emoción que le dejó una de las jornadas más especiales de su carrera.
En el mismo mensaje, Colapinto también destacó el apoyo del público que colmó las calles porteñas. "Esta fiesta es de todos ustedes. Gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial", remarcó, junto a una serie de fotos del evento.
Además del contacto con cientos de miles de seguidores, el piloto tuvo tiempo para compartir momentos personales con familiares y amigos. Uno de los instantes más emotivos fue el encuentro con su abuela en la previa de la exhibición, imagen que también se volvió viral.
El mensaje de Alpine y lo que viene
Tras el evento, Flavio Briatore, uno de los principales responsables de Alpine, también le dedicó unas palabras. "Qué día para ti. Bravo Argentina y Buenos Aires por su entusiasta respuesta", expresó. Ahora, Colapinto ya pone la mira en su próximo desafío: el Gran Premio de Miami del próximo fin de semana.