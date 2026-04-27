Quién es Sabastian Sawe, el atleta que logró el récord mundial en la maratón de Londres

Kipchoge, nacido en Kapsisiywa y formado como fondista en los 5.000 metros -disciplina en la que ganó medallas olímpicas en Atenas 2004 y Beijing 2008-, ya había dejado su huella como uno de los mejores maratonistas de todos los tiempos, con triunfos en Berlín, Londres y el oro olímpico en Río 2016. Su intento en Viena fue más que un récord: fue una declaración. “Ningún humano tiene límites”, dijo entonces.