Fiesta del Deporte: el historial completo de ganadores y el atleta más laureado de Tucumán

El rugby fue el encargado de inaugurar la lista en 2002 con José María Núñez Piossek, al que luego se sumarían figuras como Julio Farías Cabello (2011), Matías Orlando (2013) y Nicolás Sánchez (2024). El automovilismo también dejó su marca con Roberto Sánchez (2003), Juan José Gil De Marchi (2010) y Lucas Mohamed (2014). El atleta más ganador en la historia del premio es Andrés “Pigu” Romero, quien dominó el golf y se quedó con el galardón en tres ediciones consecutivas: 2006, 2007 y 2008. Detrás de él aparecen los doble campeones: Luis Miguel “Pulguita” Rodríguez (2009 y 2017) en fútbol.