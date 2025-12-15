Secciones
Fiesta del Deporte: el historial completo de ganadores y el atleta más laureado de Tucumán

Andrés "Pigu" Romero se quedó con las ediciones de 2006, 2007 y 2008.

Hace 16 Min

La Fiesta del Deporte acumula más de dos décadas reconociendo a los grandes protagonistas del deporte tucumano, y su historial refleja la diversidad y el talento de la provincia. 

El rugby fue el encargado de inaugurar la lista en 2002 con José María Núñez Piossek, al que luego se sumarían figuras como Julio Farías Cabello (2011), Matías Orlando (2013) y Nicolás Sánchez (2024). El automovilismo también dejó su marca con Roberto Sánchez (2003), Juan José Gil De Marchi (2010) y Lucas Mohamed (2014). El atleta más ganador en la historia del premio es Andrés “Pigu” Romero, quien dominó el golf y se quedó con el galardón en tres ediciones consecutivas: 2006, 2007 y 2008. Detrás de él aparecen los doble campeones: Luis Miguel “Pulguita” Rodríguez (2009 y 2017) en fútbol. 

Otras disciplinas también escribieron páginas memorables: Darío Gasco (2005) y Florencia Padilla (2016) en mountain bike; Eduardo Costa (2004) y Emmanuel Lucenti (2012) en judo; Miguel Amargós (2015) en karate; y Nelson Kedesma (2019) en golf. En 2023, el galardonado fue Joaquín Cisneros.

Temas Julio Farías CabelloSan Miguel de TucumánNicolás SánchezLucas MohamedDarío GascoJuan José Gil De MarchiEmmanuel LucentiLuis Miguel "Pulguita" Rodríguez
