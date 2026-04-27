El Gobierno oficializó a los nuevos secretarios de Infraestructura y de Transporte tras la renuncia de Frugoni

Para cubrir la vacante, el Gobierno designó a Fernando Herrmann, quien hasta hoy se desempeñaba como secretario de Transporte. Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano y con un MBA del IAE, cuenta con una extensa trayectoria en el sector privado y académico. Su nuevo rol será estratégico, ya que tendrá a su cargo, entre otras tareas, avanzar con el plan oficial de privatizaciones y concesiones de rutas nacionales.