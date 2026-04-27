El Gobierno oficializó a los nuevos secretarios de Infraestructura y de Transporte tras la renuncia de Frugoni

Resumen para apurados
- El Gobierno nacional oficializó a Fernando Herrmann en Infraestructura y a Mariano Plencovich en Transporte tras la renuncia de Carlos Frugoni por omitir bienes en el exterior.
- Herrmann deja Transporte tras el escándalo de las propiedades de Frugoni. Plencovich, exsubsecretario, asume su lugar, siendo el cuarto titular del área en la gestión de Javier Milei.
- Herrmann liderará privatizaciones y concesiones de rutas. Los cambios buscan estabilizar áreas estratégicas tras la salida de Frugoni y avanzar con el plan de reforma del Estado.
El Ministerio de Economía confirmó una reestructuración en áreas clave tras la salida de Carlos Frugoni de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura. El desplazamiento de Frugoni se produjo luego de que trascendiera que el ahora ex funcionario omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción y el fisco al menos cinco departamentos a su nombre en Palm Beach, Estados Unidos.
Para cubrir la vacante, el Gobierno designó a Fernando Herrmann, quien hasta hoy se desempeñaba como secretario de Transporte. Herrmann, arquitecto egresado de la Universidad de Belgrano y con un MBA del IAE, cuenta con una extensa trayectoria en el sector privado y académico. Su nuevo rol será estratégico, ya que tendrá a su cargo, entre otras tareas, avanzar con el plan oficial de privatizaciones y concesiones de rutas nacionales.
En paralelo, la Secretaría de Transporte pasará a ser conducida por Mariano Plencovich, quien venía desempeñándose como subsecretario de Transporte Automotor. Plencovich, que cuenta con experiencia previa como Director General de Transporte en la provincia de Córdoba, se convierte así en el cuarto funcionario en liderar el área en lo que va de la gestión de Javier Milei.
Los cambios fueron informados de manera escueta a través de las redes sociales del Ministerio de Economía, limitándose a presentar a los nuevos titulares sin brindar mayores detalles sobre la salida de Frugoni o el rumbo de las carteras afectadas.