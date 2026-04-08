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Netflix en abril 2026: todas las series y películas que se estrenan en el mes

El mes llega con nuevas temporadas, apuestas juveniles y varias películas originales. Qué se estrena y cuándo.

REGRESO A SEUL. XO, Kitty vuelve con su tercera temporada y mantiene su lugar entre las series juveniles más vistas. / NETFLIX REGRESO A SEUL. XO, Kitty vuelve con su tercera temporada y mantiene su lugar entre las series juveniles más vistas. / NETFLIX
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Netflix presenta su programación de abril 2026 con estrenos de series y películas como El último gigante y Apex, buscando renovar su oferta global con contenido de alto impacto.
  • La agenda combina regresos como XO, Kitty y Bloodhounds con un formato de estrenos semanales, incluyendo la película argentina El último gigante junto a figuras internacionales.
  • Netflix consolida su estrategia de lanzamientos escalonados y contenido diversificado para retener audiencias, reafirmando su competencia en el mercado global del streaming.
Resumen generado con IA

Abril arranca con agenda cargada en Netflix. El mes combina regresos fuertes, apuestas juveniles y varias películas que sostienen el catálogo. También gana espacio un formato que se repite: estrenos que no llegan completos desde el primer día.

Entre los títulos más visibles aparece la película argentina El último gigante, junto con la comedia Roommates y el thriller Apex, protagonizado por Charlize Theron y Taron Egerton.

Series que llegan en abril

- 1 de abril: Love on the Spectrum (temporada 4): vuelve el reality centrado en vínculos y citas dentro del espectro autista.

- 2 de abril: XO, Kitty (temporada 3): Kitty regresa a Seúl para su último año, con nuevas tensiones y decisiones clave.

- 3 de abril: Bloodhounds (temporada 2): el drama coreano suma una nueva organización criminal.

- 3 de abril: Maamla Legal Hai (temporada 2): comedia legal con nuevos casos.

- 10 de abril: One Piece (Elbaf Island Arc): nuevos episodios durante todo el mes.

- 15 de abril: Fake Profile (temporada 3): la historia entra en su tramo final.

- 15 de abril: Million Dollar Secret (temporada 2): competencia y estrategia.

- 16 de abril: Dandelion: comedia sobrenatural basada en manga.

- 17 de abril: Alpha Males (temporada 5): nueva entrega de la comedia española.

- 23 de abril: Stranger Things: Tales From ’85: historia animada ambientada en Hawkins.

- 27 de abril: Straight to Hell: drama biográfico sobre Kazuko Hosoki.

- 30 de abril: Man on Fire: adaptación de acción con Yahya Abdul-Mateen II.

Series con episodios semanales

One Piece: suma capítulos durante todo abril.

Dorohedoro (temporada 2): nuevos episodios semanales.

Funny AF with Kevin Hart: arranca el 20 de abril, continúa el 27 y sigue en mayo.

Películas que llegan en abril

- 1 de abril: El último gigante: producción argentina con Oscar Martínez.

- 1 de abril: Eat Pray Bark: comedia ambientada en los Alpes.

- 14 de abril: Untold: Jail Blazers: documental deportivo sobre la NBA.

- 17 de abril: Roommates: historia universitaria con elenco joven.

- 24 de abril: Apex: thriller de supervivencia con Charlize Theron y Taron Egerton.

- 26 de abril: Supernova Strikers: Genesis: evento en vivo con influencers.

- 29 de abril: Should I Marry A Murderer?: nuevo título de true crime.

Un mes con ritmo sostenido

Netflix distribuye sus estrenos a lo largo de todo el mes. Alterna lanzamientos completos con episodios semanales y combina géneros para mantener la atención.

Abril deja una tendencia clara: el catálogo se mueve todos los días. Y siempre hay algo nuevo para ver.

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