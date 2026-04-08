Netflix en abril 2026: todas las series y películas que se estrenan en el mes

Resumen para apurados
- Netflix presenta su programación de abril 2026 con estrenos de series y películas como El último gigante y Apex, buscando renovar su oferta global con contenido de alto impacto.
- La agenda combina regresos como XO, Kitty y Bloodhounds con un formato de estrenos semanales, incluyendo la película argentina El último gigante junto a figuras internacionales.
- Netflix consolida su estrategia de lanzamientos escalonados y contenido diversificado para retener audiencias, reafirmando su competencia en el mercado global del streaming.
Abril arranca con agenda cargada en Netflix. El mes combina regresos fuertes, apuestas juveniles y varias películas que sostienen el catálogo. También gana espacio un formato que se repite: estrenos que no llegan completos desde el primer día.
Entre los títulos más visibles aparece la película argentina El último gigante, junto con la comedia Roommates y el thriller Apex, protagonizado por Charlize Theron y Taron Egerton.
Series que llegan en abril
- 1 de abril: Love on the Spectrum (temporada 4): vuelve el reality centrado en vínculos y citas dentro del espectro autista.
- 2 de abril: XO, Kitty (temporada 3): Kitty regresa a Seúl para su último año, con nuevas tensiones y decisiones clave.
- 3 de abril: Bloodhounds (temporada 2): el drama coreano suma una nueva organización criminal.
- 3 de abril: Maamla Legal Hai (temporada 2): comedia legal con nuevos casos.
- 10 de abril: One Piece (Elbaf Island Arc): nuevos episodios durante todo el mes.
- 15 de abril: Fake Profile (temporada 3): la historia entra en su tramo final.
- 15 de abril: Million Dollar Secret (temporada 2): competencia y estrategia.
- 16 de abril: Dandelion: comedia sobrenatural basada en manga.
- 17 de abril: Alpha Males (temporada 5): nueva entrega de la comedia española.
- 23 de abril: Stranger Things: Tales From ’85: historia animada ambientada en Hawkins.
- 27 de abril: Straight to Hell: drama biográfico sobre Kazuko Hosoki.
- 30 de abril: Man on Fire: adaptación de acción con Yahya Abdul-Mateen II.
Series con episodios semanales
One Piece: suma capítulos durante todo abril.
Dorohedoro (temporada 2): nuevos episodios semanales.
Funny AF with Kevin Hart: arranca el 20 de abril, continúa el 27 y sigue en mayo.
Películas que llegan en abril
- 1 de abril: El último gigante: producción argentina con Oscar Martínez.
- 1 de abril: Eat Pray Bark: comedia ambientada en los Alpes.
- 14 de abril: Untold: Jail Blazers: documental deportivo sobre la NBA.
- 17 de abril: Roommates: historia universitaria con elenco joven.
- 24 de abril: Apex: thriller de supervivencia con Charlize Theron y Taron Egerton.
- 26 de abril: Supernova Strikers: Genesis: evento en vivo con influencers.
- 29 de abril: Should I Marry A Murderer?: nuevo título de true crime.
Un mes con ritmo sostenido
Netflix distribuye sus estrenos a lo largo de todo el mes. Alterna lanzamientos completos con episodios semanales y combina géneros para mantener la atención.
Abril deja una tendencia clara: el catálogo se mueve todos los días. Y siempre hay algo nuevo para ver.