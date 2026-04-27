Compras online: la nueva app que compite con Shein y Temu con precios bajos y envíos gratis
El avance de estas plataformas refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo. Con precios en dólares, promociones constantes y envíos cada vez más eficientes, las apps internacionales están redefiniendo la forma de comprar en Argentina.
Resumen para apurados
- Shopee y Amazon Bazaar compiten en Argentina contra Shein y Temu ofreciendo precios bajos y envíos gratis, impulsados por la flexibilización de importaciones y el auge digital.
- Shopee regresa al país con rebajas agresivas, mientras Amazon lanza su opción 'Bazaar' con artículos de menos de 10 dólares y envíos rápidos mediante el sistema puerta a puerta.
- Esta expansión redefine el consumo local, obligando a plataformas a mejorar su logística y promociones. Se espera una mayor competencia global que beneficie al ahorro del usuario.
El comercio electrónico en Argentina atraviesa una transformación acelerada. La búsqueda de precios más bajos y mayor variedad llevó a miles de consumidores a mirar fuera del país, impulsando el crecimiento de plataformas internacionales como Shein y Temu. Sin embargo, una nueva competencia comienza a ganar protagonismo con promociones agresivas y beneficios que buscan captar usuarios locales.
El regreso de Shopee: ofertas y envíos sin costo
Tras su salida del mercado argentino en 2022, Shopee vuelve a posicionarse como una alternativa fuerte dentro del segmento de compras internacionales. En esta nueva etapa, la plataforma apuesta a conquistar usuarios con descuentos significativos —como rebajas de hasta $15.000 en compras superiores a $30.000— y envíos gratuitos, incluso sin monto mínimo.
El catálogo incluye desde indumentaria y calzado hasta tecnología, productos de belleza y artículos para el hogar. Este crecimiento se explica, en parte, por la flexibilización de importaciones y el auge del sistema puerta a puerta, que facilita la llegada de productos desde el exterior.
Además, el consumo digital en categorías como la moda rápida continúa en alza y ya representa una porción mayoritaria dentro del comercio online en el país.
Amazon redobla la apuesta con Amazon Bazaar
El gigante del comercio electrónico también decidió competir en el segmento low cost con el lanzamiento de Amazon Bazaar. Esta nueva propuesta apunta directamente a los usuarios que priorizan el precio, con productos que en su mayoría cuestan menos de 10 dólares y opciones desde apenas 2 dólares.
Para atraer nuevos clientes, la plataforma ofrece descuentos de hasta el 50% en la primera compra y promociones acumulables a medida que aumenta el valor del carrito. Además, promete envíos a todo el país en plazos cercanos a las dos semanas, un tiempo competitivo frente a otras apps similares.
Entre sus ventajas, también se destacan las devoluciones sin costo dentro de los 15 días y un sistema de reseñas que ayuda a los usuarios a evaluar productos antes de comprar. Este lanzamiento forma parte de una expansión global que incluye mercados como Argentina, Perú y Filipinas.
Cómo ahorrar más: estrategias clave en cada plataforma
Más allá de las promociones visibles, existen distintos trucos que permiten reducir aún más el gasto final en estas aplicaciones:
- En Shopee, aprovechar las monedas virtuales obtenidas por check-ins diarios o compras anteriores puede marcar la diferencia. También suelen aparecer vouchers con envíos gratis o descuentos adicionales en fechas especiales.
- En Shein, dejar productos en el carrito sin finalizar la compra puede activar cupones automáticos. A su vez, el uso diario de la app suma puntos que luego se convierten en saldo.
- Dentro de Amazon, conviene revisar los cupones ocultos en cada producto antes de agregarlos al carrito, además de aprovechar promociones exclusivas desde la app móvil.
- En Temu, las compras grupales permiten acceder a precios mucho más bajos, mientras que los códigos de referido ofrecen créditos y descuentos adicionales.