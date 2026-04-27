Compras online: la nueva app que compite con Shein y Temu con precios bajos y envíos gratis

El comercio electrónico en Argentina atraviesa una transformación acelerada. La búsqueda de precios más bajos y mayor variedad llevó a miles de consumidores a mirar fuera del país, impulsando el crecimiento de plataformas internacionales como Shein y Temu. Sin embargo, una nueva competencia comienza a ganar protagonismo con promociones agresivas y beneficios que buscan captar usuarios locales.