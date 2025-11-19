Compras en Shein: cuánto tarda en llegar un pedido y qué hacer si queda retenido en Aduana

Las compras en Shein volvieron a dispararse en Argentina, acompañadas por el auge de Temu y otras plataformas internacionales de bajo costo. Sin embargo, ese crecimiento llegó de la mano de un escenario aduanero más estricto: controles reforzados, límites precisos y un trámite obligatorio que muchos usuarios desconocen y que puede dejar un paquete retenido durante semanas.
Desde noviembre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sostiene un esquema de requisitos que aplica a todos los envíos internacionales que ingresan al país por Correo Argentino. Este marco impacta directamente en las compras realizadas en Shein, e-commerce que continúa liderando las ventas de indumentaria, accesorios y artículos de bajo precio.
¿Cuánto tarda hoy un pedido de Shein en llegar a Argentina?
Todos los envíos deben pasar por la Aduana antes de ser entregados. Ese proceso, que antes era más ágil, ahora puede extenderse por el volumen de pedidos y por el nivel de control aplicado a cada paquete.
De acuerdo con la información provista en las imágenes del caso, ARCA retiene temporalmente la mercadería para verificar origen, descripción y valores. Shein suele notificar por correo cada cambio de estado, pero eso no implica una liberación inmediata.
Las demoras actuales responden a tres motivos principales:
- Falta de confirmación del usuario en el sistema de ARCA.
- Declaración incompleta o pendiente del contenido.
- Controles aleatorios que aplica Aduana a los envíos internacionales.
Así, un pedido que antes llegaba en tres semanas hoy puede demorar entre cuatro y seis, dependiendo de la carga operativa del Correo Argentino y del cumplimiento del trámite obligatorio por parte del comprador.
Qué requisitos impone ARCA para evitar retenciones
La normativa vigente -Resolución Nº 3916- fija límites para todas las compras internacionales, incluidos Shein, Temu y otros e-commerce similares.
Los puntos clave son:
- Deben ser compras exclusivamente para uso personal.
- El envío no puede superar los 50 kilos.
- Se permiten hasta 3 unidades idénticas por producto.
- El valor total del pedido no puede exceder los 3.000 dólares.
Aunque Shein suele ofrecer envíos gratis al alcanzar cierto monto, superar estos topes puede provocar retenciones prolongadas y generar trámites adicionales ante ARCA.
El trámite obligatorio para que el pedido no quede retenido
Muchos usuarios desconocen que, cuando un pedido ingresa al país por Correo Argentino, el comprador debe confirmar el envío en la plataforma oficial de ARCA, dentro del régimen de Envíos Postales Internacionales.
- El procedimiento es el siguiente:
- Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
- Entrar al apartado “Envíos Postales Internacionales”.
- Declarar el contenido y su valor.
- El sistema indicará si corresponde pagar una tasa o si el envío está exento.
- Una vez recibido el paquete, el usuario debe volver a ingresar para confirmar la recepción.
ARCA otorga 30 días corridos para realizar esta confirmación. Si no se completa, el organismo puede bloquear nuevos envíos hasta regularizar la situación.
¿Qué pasa si el paquete queda retenido?
Cuando el estado permanece “en proceso de verificación” por demasiado tiempo, generalmente se debe a:
- Falta de declaración en ARCA.
- Inconsistencias entre el contenido y lo registrado documentalmente.
- Confirmación pendiente de pedidos anteriores.
- Inspección aduanera en curso.
Si bien Shein envía notificaciones por correo, la decisión final sobre la liberación depende exclusivamente de ARCA. En algunos casos, la Aduana puede requerir documentación adicional o una justificación del valor declarado.
¿Cuántas compras se pueden hacer sin tener problemas?
El límite global impuesto por ARCA es de 3.000 dólares por período, sin importar la plataforma. Esto significa que las compras realizadas en Shein, Temu, Amazon, Aliexpress u otros sitios se suman entre sí.
Además, deben respetarse:
- Máximo 50 kg por envío.
- Hasta 3 unidades del mismo producto.
- Uso únicamente personal.
- Superar esos límites implica trámites extra, pago de tasas o, incluso, el rechazo del paquete.
Cómo asegurarse de que el pedido llegue sin inconvenientes
Para evitar retenciones y demoras, se recomienda:
- Rastrear el pedido desde la app o web de Shein.
- Verificar si la entrega será gestionada por Correo Argentino.
- Realizar la declaración aduanera apenas el envío figure en ARCA.
- Confirmar la recepción dentro de los 30 días.
- Respetar límites de monto, peso y cantidad de unidades.
Cumpliendo estos pasos, los envíos deberían avanzar sin quedar detenidos más tiempo del previsto.