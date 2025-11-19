Compras en Shein: cuánto tarda en llegar un pedido y qué hacer si queda retenido en Aduana

Las compras en Shein volvieron a dispararse en Argentina, acompañadas por el auge de Temu y otras plataformas internacionales de bajo costo. Sin embargo, ese crecimiento llegó de la mano de un escenario aduanero más estricto: controles reforzados, límites precisos y un trámite obligatorio que muchos usuarios desconocen y que puede dejar un paquete retenido durante semanas.