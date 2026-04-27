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Ola de calor récord en Latinoamérica: un país alcanzará temperaturas extremas de hasta 45°C

Este fenómeno climático elevará considerablemente los termómetros en diversas regiones del territorio, marcando un periodo de calor extremo.

Ola de calor récord en Latinoamérica: un país alcanzará temperaturas extremas de hasta 45°C SMN
Por Virginia Daniela Gómez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN de México confirmó una ola de calor extrema con temperaturas de hasta 45°C durante la última semana de abril, afectando principalmente al centro y norte del territorio.
  • El fenómeno es causado por una circulación anticiclónica. Se suma la interacción de una línea seca y el frente frío 47, generando vientos intensos y posibles torbellinos.
  • Esta ola de calor marca valores récord e inestabilidad climática, lo que obliga a mantener vigilancia meteorológica por riesgos térmicos y tormentas severas en la región.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó oficialmente el arribo de una intensa ola de calor en un país de latinoamerica. Este fenómeno climático elevará considerablemente los termómetros en diversas regiones del territorio, marcando un periodo de calor extremo para los habitantes de las zonas afectadas.

Alerta amarilla por fuertes vientos en el centro del país para este 27 de abril

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Durante la última semana de abril, distintos sistemas climáticos advierten un ascenso en la temperatura. Estas condiciones también generarán rachas de viento de gran intensidad, con la posibilidad de que ocurran torbellinos en ciertos puntos del territorio debido a la inestabilidad atmosférica.

El país que albergará "la ola de calor del siglo" con valores récord y temperaturas de 45°C

Desde este momento, la presencia de una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera sobre el interior de México mantiene la onda de calor en la mayor parte del territorio. Esta situación climática afecta directamente a zonas como Sinaloa, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit y Jalisco, donde los termómetros registrarán valores elevados debido a dicho sistema.

Al mismo tiempo, la interacción entre una línea seca en el noreste y la corriente en chorro subtropical provoca lluvias, chubascos y vientos intensos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Existe además el riesgo de formación de torbellinos en la zona norte de Coahuila, mientras que un canal de baja presión genera inestabilidad y precipitaciones en el oriente, sureste, centro y sur de la República.

La preocupación en diferentes regiones del país

El SMN vigila el desplazamiento del frente frío número 47 por el noroeste de México. El contacto de este sistema con la corriente en chorro subtropical causa rachas de viento de gran magnitud y tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua, sumado a la probabilidad de lluvias aisladas en territorio bajacaliforniano durante su trayecto.

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