Ola de calor récord en Latinoamérica: un país alcanzará temperaturas extremas de hasta 45°C

Al mismo tiempo, la interacción entre una línea seca en el noreste y la corriente en chorro subtropical provoca lluvias, chubascos y vientos intensos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Existe además el riesgo de formación de torbellinos en la zona norte de Coahuila, mientras que un canal de baja presión genera inestabilidad y precipitaciones en el oriente, sureste, centro y sur de la República.