Atlético Concepción y Talleres festejaron en el domingo de clásicos en la Liga Tucumana

Uno de los grandes protagonistas de la tarde fue Deportivo Marapa, que no tuvo piedad ante Deportivo Llorens y se impuso por un contundente 3 a 0. Con un doblete de Álvaro Silva y un tanto de José Luis Rodríguez, los dirigidos por la dupla Walter Villafañe - Maximiliano Herrera demostraron una superioridad absoluta. Con este triunfo, Marapa alcanzó las 9 unidades, compartiendo el liderazgo del Grupo F con Graneros, ambos con efectividad perfecta en lo que va del certamen.