Atlético Concepción y Talleres festejaron en el domingo de clásicos en la Liga Tucumana
En la Banda del Río Salí Atlético Concepción se quedó con un clásico picante ante San Juan y en la Villa Obrera, la "T" se hizo fuerte en el "derbi" ante Villa Mitre. Además, hubo empate entre San Lorenzo de Delfín Gallo y Cruz Alta, y en el sur, Marapa sigue con puntaje perfecto tras golear a Llorens.
La tercera fecha de la Liga Tucumana de Fútbol tuvo acción para todos los gustos en la tarde de domingo.
Dos de los duelos más esperados se dieron en el marco del grupo C. El Clásico de la Banda del Río Salí quedó en manos de Atlético Concepción, que como visitante derrotó 2 a 1 a San Juan. Bajo la conducción técnica de Miguel "Tigre" Amaya, el "León" se impuso con goles de Jonathan Amaya y Mauricio Miranda.
El encuentro fue de alta intensidad y terminó con los ánimos caldeados: el árbitro expulsó a José María Ruiz y Marcelo Domínguez en el equipo bandeño, mientras que en el "Santo" vieron la roja Nicolás Tarasio y el defensor Esteban Gómez. El único tanto para el local lo marcó Enzo Silva.
Por su parte, en esa misma zona, San Lorenzo de Delfín Gallo y Cruz Alta igualaron en cancha del primero, con goles de Lautaro Rojas para el "Ciclón" y Gustavo Castaño para el "Cuervo".
Por el grupo A, en la Villa Obrera, Talleres se quedó con el "derbi" ante Villa Mitre. Fue 2 a 1 para el "León", con goles de Franco Delgado y Víctor Carrizo mientras que Matías Diarte marcó para el "Gigante".
El resto de resultados del domingo
Uno de los grandes protagonistas de la tarde fue Deportivo Marapa, que no tuvo piedad ante Deportivo Llorens y se impuso por un contundente 3 a 0. Con un doblete de Álvaro Silva y un tanto de José Luis Rodríguez, los dirigidos por la dupla Walter Villafañe - Maximiliano Herrera demostraron una superioridad absoluta. Con este triunfo, Marapa alcanzó las 9 unidades, compartiendo el liderazgo del Grupo F con Graneros, ambos con efectividad perfecta en lo que va del certamen.
En el Grupo D, Almirante Brown de Lules se hizo fuerte en casa al vencer 3 a 1 a Ateneo Parroquial Alderetes, con una actuación destacada de Alejo Distaulo, autor de dos goles. Bella Vista, en tanto, protagonizó la mayor goleada de la jornada en el Interzonal, aplastando 5 a 1 a San José.
En el Grupo E, San Ramón derrotó 2 a 0 a Azucarera Argentina con un doblete de Carlos Campos, mientras que La Providencia y Santa Rosa repartieron puntos tras igualar 1 a 1 en un duelo cerrado.
Por último, en el grupo F, Jorge Newbery derrotó por 2 a 0 a Santa Ana, con tantos de Luis Juárez y Ángel Zenteno.
Sin descanso: la cuarta jornada comienza este miércoles
La fecha 4 del Torneo Apertura se disputará entre este miércoles y jueves.
En el Grupo A, la acción comenzará el miércoles desde las 16 con los cruces entre San José y Talleres, y Experimental frente a All Boys. Más tarde, a las 18, Central Norte recibirá a Villa Mitre en uno de los encuentros destacados de la jornada.
Por el Grupo B, también el miércoles, San Antonio se medirá con Tucumán Central, mientras que Atlético Tucumán enfrentará a Sportivo Guzmán en cancha de San Jorge. La fecha se completará el jueves con el duelo entre Argentinos del Norte y San Martín.
El Grupo C tendrá actividad repartida en dos días: el miércoles, Unión del Norte jugará ante San Lorenzo en Delfín Gallo. El jueves será el turno de Cruz Alta contra Atlético Concepción y Lastenia frente a San Juan.
En el Grupo D, el miércoles Famaillá chocará con San Pablo, mientras que desde las 21 Bella Vista será local ante Santa Lucía FC. El jueves se cerrará la fecha con el enfrentamiento entre Ateneo y San Fernando.
Los cruces interzonales también aportarán atractivo: el miércoles se medirán Almirante Brown ante Juventud Unida y Garmendia FC frente a Amalia.
Por su parte, el Grupo E iniciará el miércoles con Santa Rosa ante Azucarera Argentina. El jueves continuará con San Ramón frente a Alto Verde, Unión Simoca contra Concepción FC y, en el cierre nocturno desde las 21, Ñuñorco recibirá a La Providencia.
Finalmente, el Grupo F tendrá una intensa programación: el miércoles jugarán Deportivo Llorens ante San Lorenzo de Santa Ana y Sportivo Trinidad frente a Santa Ana, mientras que a las 21 Jorge Newbery se enfrentará a Deportivo Graneros. El jueves, Deportivo Marapa se medirá con Deportivo Aguilares.