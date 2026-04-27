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Cartas de lectores: ingeniería indispensable
Hace 3 Hs

La Naturaleza nos hace actuar a su ritmo, que a veces no es el que nos tiene acostumbrado. El cambio climático que nos acompaña ya hace un tiempo hace recordar hasta con añoranzas las apacibles lloviznas de fin de verano, que hoy son amenazantes tormentas de tanta intensidad que hacen superar en un mes la media histórica anual. Hasta aquí esto solo sería un reporte climático, pero lo más grave es lo que sufrimos los tucumanos con estas inclemencias, y me refiero al déficit de infraestructuras de desagües pluviales en todo el ámbito provincial. Sin entrar en crónicas de anuncios no ejecutados ni criticas banales a los responsables, vemos desde el Centro de Ingenieros de Tucumán la ausencia total de obras de ingeniería indispensables en esta materia. Entendemos que estas acciones no deben correr atrás de los hechos, sino que deben ser fruto de una planificación estratégica y a largo plazo que deben erigirse como políticas de Estado . Obviamente esa planificación es materia pura de ingeniería (en este caso hidráulica) y también va de suyo que la deben realizar profesionales idóneos en la materia y en Tucumán contamos con expertos de altísima calidad. Generar un organismo paraestatal integrado por profesionales de la incumbencia y con decisiones y presupuesto para llevar adelante lo necesario es una idea que debe El Gobernante tener en cuenta en estas instancias. Y me detengo en la reivindicación del rol del ingeniero en el Estado; nuestro conocimiento debe ser entendido como lo que realmente es y acatar las recomendaciones técnicas que se elaboran. Pero no solo es crítica; también aplaudimos cuando se reacciona y se incluye (en este caso en el ámbito municipal capitalino) a un ingeniero experto en materia hidráulica para que encabece el área de Obras Públicas, van nuestros augurios de éxito en su gestión.

Gustavo Usandivaras                                                       

Presidente Centro de Ingenieros de Tucumán 

usandivaras1@yahoo.com.ar

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