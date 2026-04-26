San Martín, uno por uno: pocos aprobados en una actuación para el olvido

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán tuvo un pobre desempeño ante Agropecuario en Carlos Casares por la Primera Nacional, donde la falta de juego colectivo y fallas individuales marcaron el duelo.
- Con rendimientos individuales bajos y dificultades para retener el balón, el equipo dependió de las atajadas de Darío Sand para mantenerse en partido pese a la superioridad rival.
- Esta actuación obliga al cuerpo técnico a replantear el funcionamiento táctico. El bajo nivel de piezas clave preocupa de cara a las aspiraciones de ascenso del conjunto tucumano.
San Martín tuvo una tarde irregular en la que nunca logró afirmarse del todo en el juego y terminó dependiendo más de arrestos individuales que de un funcionamiento colectivo. El equipo mostró dificultades para sostener la pelota y generó pocas situaciones de peligro. En ese contexto, algunos jugadores cumplieron en defensa para mantenerlo en partido, pero el rendimiento general estuvo por debajo de lo esperado, con varios puntos bajos que explican por qué le costó tanto imponer condiciones.
Darío Sand (6): no tuvo mayor participación pero le tapó un mano a mano a Barrera, en el inicio del complemento, que mantuvo en partido al “Santo”.
Ezequiel Parnisari (5): seguro en el mano a mano y firme por arriba. Intentó contagiar a sus compañeros, cuando el “Santo” la pasaba mal.
Nicolás Ferreyra (5): correcto en cada cruce y buena salida desde del fondo. Tuvo una lucha sin pausas con Barrera durante todo el partido.
Guillermo Rodríguez (5): fue una especie de bombero para desactivar cada pelota que pasaba por su sector. En el complemento se paró de lateral derecho y cumplió.
Elías López (3): no aportó ni en la marca ni en ofensiva. Su participación en el partido fue casi nula y fue reemplazado en el complemento.
Santiago Briñone (3): le costó demasiado el partido. No logró ser el eje del equipo y tampoco el equilibrio. Para colmo, cometió un penal por llegar a destiempo.
Kevin López (3): cuando la pelota pasó por sus pies, intentó darle buen destino. Pero no estuvo fino. Falló pases simples y para colmo se lo vio fastidioso.
Lucas Diarte (4): en el primer tiempo estuvo algo retenido, pero en el complemento se soltó y mostró ganas y empuje.
Benjamín Borasi (3): mostró una de sus peores versiones desde que llegó al club. No logró desnivelar nunca.
Diego Diellos (-): una lesión lo sacó de la cancha antes de la media hora. Hasta ahí no había tenido contacto con la pelota.
Alan Cisnero (4): siempre que le llegó la pelota intentó ir hacia adelante; le faltó levantar la cabeza para encontrar sociedades.
Facundo Pons (4): no tuvo ninguna chance clara de cara al arco, pero mostró voluntad para intentar ayudar en el juego.
Jorge Juárez (4): comenzó con ganas, pero se fue desdibujando. Por apurarse, perdió muchas pelotas.
Laureano Rodríguez (3): mal en la marca, quedó condicionado por una amarilla tempranera. Además estuvo errático con la pelota en los pies.
Matías García (4): intentó ser el eje del equipo, pidiendo siempre la pelota. Le faltó más precisión en el último pase.
Gonzalo Rodríguez (-): ingresó sobre el final para intentar cambiar la historia, pero no logró imponer condiciones.