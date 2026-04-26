San Martín, uno por uno: pocos aprobados en una actuación para el olvido

San Martín tuvo una tarde irregular en la que nunca logró afirmarse del todo en el juego y terminó dependiendo más de arrestos individuales que de un funcionamiento colectivo. El equipo mostró dificultades para sostener la pelota y generó pocas situaciones de peligro. En ese contexto, algunos jugadores cumplieron en defensa para mantenerlo en partido, pero el rendimiento general estuvo por debajo de lo esperado, con varios puntos bajos que explican por qué le costó tanto imponer condiciones.