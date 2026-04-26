Yllana fue tajante sobre la derrota: "No hay excusas"

Resumen para apurados
- Andrés Yllana, DT de San Martín de Tucumán, analizó la derrota 2-0 ante Agropecuario en Carlos Casares, donde el equipo perdió su invicto y mostró un flojo rendimiento futbolístico.
- El entrenador atribuyó el resultado a la falta de adaptación al campo y el clima, asumiendo la responsabilidad total y descartando excusas externas por el bajo nivel del equipo.
- Yllana definió el traspié como un aprendizaje necesario para afrontar las críticas y fortalecer al plantel en la lucha por los puestos de vanguardia de la Primera Nacional.
Tras la derrota de San Martín de Tucumán por 2 a 0 frente a Agropecuario, el director técnico Andrés Yllana no ocultó su malestar por el rendimiento del equipo. En diálogo con la prensa, el entrenador reconoció que el conjunto tucumano "jugó mal" y perdió el invicto de manera dolorosa. Sin embargo, más allá del resultado, el DT hizo hincapié en la falta de reacción de sus dirigidos para sobreponerse a un trámite que se presentó adverso desde lo futbolístico y lo climático.
Uno de los puntos centrales del análisis de Yllana fue la dificultad para asimilar las condiciones del campo de juego en Carlos Casares. El técnico describió un escenario con el "pasto altísimo", una superficie "lentísima" y ráfagas de viento que impidieron cualquier intento de juego vistoso. "Nos costó adaptarnos a un escenario muy diferente al que normalmente jugamos", admitió, señalando que, si bien las dificultades fueron para ambos, el conjunto local supo gestionar mejor esos factores externos.
A pesar de enumerar las complicaciones del entorno, el director técnico fue tajante al descartar cualquier tipo de excusa para justificar el marcador. Para Yllana, la responsabilidad recayó exclusivamente en el cuerpo técnico y los jugadores: "Es culpa nuestra, de nadie más". El entrenador subrayó que, en una categoría tan compleja como el ascenso, el equipo debe aprender a ganar estos partidos "feos" y trabajar si pretende mantenerse en la lucha por los puestos de vanguardia.
En el plano táctico, el DT explicó que el cambio de esquema en el complemento buscó darle más peso ofensivo al equipo y acompañar mejor al referente de área. Ante un partido donde la pelota "volaba por el aire permanentemente", intentó capturar los rebotes y generar duelos individuales por las bandas para romper la estructura de Agropecuario. Si bien pareció que hubo una leve mejoría en el control del juego, reconoció que no fue suficiente para revertir la tendencia negativa.
Respecto al entorno mediático y las críticas que arreciaron tras la pérdida del invicto, Yllana se mostró imperturbable. "Si un técnico no está preparado para la crítica, no puede ser técnico", afirmó con seguridad. En este sentido, el estratega pidió no "crear caos donde no lo hay" y recordó que el fútbol suele oscilar entre los elogios desmedidos y el cuestionamiento total. Para él, la clave reside en mantener la calma y la confianza en el plantel que se ha conformado para esta temporada.
Finalmente, el conductor del "Santo" tomó este traspié como un "llamado de atención" necesario para el futuro inmediato. Con dos compromisos clave como local en el horizonte, Yllana destacó que la derrota debe servir como una enseñanza para los desafíos que vendrán en estadios similares. "Tenemos que marcar la diferencia en todas las canchas", concluyó.