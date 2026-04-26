Yllana fue tajante sobre la derrota: "No hay excusas"

Respecto al entorno mediático y las críticas que arreciaron tras la pérdida del invicto, Yllana se mostró imperturbable. "Si un técnico no está preparado para la crítica, no puede ser técnico", afirmó con seguridad. En este sentido, el estratega pidió no "crear caos donde no lo hay" y recordó que el fútbol suele oscilar entre los elogios desmedidos y el cuestionamiento total. Para él, la clave reside en mantener la calma y la confianza en el plantel que se ha conformado para esta temporada.