Copa del Mundo

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

El equipo de Mauricio Pochettino mostró contundencia, venció con autoridad a la "Albirroja" y festejó ante su gente.

Por Gonzalo Cabrera Terrazas 12 Junio 2026

El Mundial tuvo una de sus grandes noches de presentación en Los Ángeles. Con un estadio repleto, miles de hinchas empujando desde las tribunas y la atención de buena parte del planeta puesta sobre el anfitrión, Estados Unidos cumplió con las expectativas y derrotó 4 a 1 a Paraguay en su debut por el Grupo D. El partido también tuvo un atractivo especial en los bancos de suplentes, donde se enfrentaron dos entrenadores argentinos: Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.

El conjunto local empezó a construir la victoria muy temprano. Apenas iban seis minutos cuando un desafortunado gol en contra de Damián Bobadilla abrió el marcador. La jugada cambió rápidamente el desarrollo del encuentro. Paraguay había mostrado buenas intenciones en el arranque e incluso generó la primera ocasión clara con un remate de Antonio Sanabria, pero el error lo obligó a correr desde atrás demasiado pronto.

A partir de allí, Estados Unidos encontró espacios y mostró una intensidad que Paraguay nunca logró controlar. La figura de la noche fue Folarin Balogun, autor de dos goles y principal referencia ofensiva del equipo de Pochettino. El delantero marcó el segundo a los 30 minutos tras una asistencia de Christian Pulisic y volvió a aparecer en el tiempo agregado de la primera etapa para establecer el 3 a 0. La diferencia pudo ser incluso mayor, aunque Orlando Gill sostuvo a la “Albirroja” con varias intervenciones importantes.

La magnitud del espectáculo también quedó reflejada fuera de la cancha. Nadie quiso perderse el estreno del anfitrión en su Mundial. Entre los presentes estuvieron Bill Gates, David Beckham, Leonardo Di Caprio, Sofía Vergara, Tom Cruise y Anya Taylor-Joy, quien volvió a generar repercusión entre los argentinos al asistir al estadio con una camiseta de la Selección. Las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales mientras el público estadounidense disfrutaba de una actuación que ilusiona.

El anfitrión cerró la goleada

En el segundo tiempo, Paraguay mostró algo más de rebeldía. Alfaro movió piezas y encontró una respuesta inmediata con Maurício Magalhães, que había ingresado en el entretiempo y descontó a los 27 minutos luego de una buena acción de Julio Enciso. Durante algunos minutos pareció que el equipo guaraní podía volver a meterse en partido, pero Estados Unidos mantuvo la calma y manejó los tiempos.

La noche dejó además una curiosidad vinculada a una de las nuevas reglas implementadas por FIFA. En varios pasajes se observó a futbolistas esperando fuera del campo antes de poder reingresar tras una interrupción, una imagen poco habitual que llamó la atención de los espectadores. Ya en tiempo agregado, Giovanni Reyna selló el 4-1 definitivo  que confirmó el gran estreno del anfitrión.

Temas Mundial 2026 Gustavo AlfaroSelección estadounidense de fútbolMauricio PochettinoSelección Paraguaya de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Más visto en Mundial 2026
Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente
1

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

La Copa del Mundo ya está en marcha, pero Tucumán se prepara a su propio ritmo
2

La Copa del Mundo ya está en marcha, pero Tucumán se prepara a su propio ritmo

De un lateral al cabezazo letal: así fue el primer gol de República Checa en el Mundial 2026
3

De un lateral al cabezazo letal: así fue el primer gol de República Checa en el Mundial 2026

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur
4

El Mundial ya nos entregó un golazo: así fue el tanto de Hwang In-beom para el empate de Corea del Sur

Video: Oh Hyeon-gyu apareció en el área y marcó el gol de la remontada surcoreana en el Mundial 2026
5

Video: Oh Hyeon-gyu apareció en el área y marcó el gol de la remontada surcoreana en el Mundial 2026

Corea del Sur dio vuelta el partido ante República Checa y se impuso 2 a 1 en el inicio del Mundial
6

Corea del Sur dio vuelta el partido ante República Checa y se impuso 2 a 1 en el inicio del Mundial

Más Noticias
El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

Reflotan la idea del transporte elevado para el Gran Tucumán: ¿qué dice el proyecto?

La Copa del Mundo ya está en marcha, pero Tucumán se prepara a su propio ritmo

La Copa del Mundo ya está en marcha, pero Tucumán se prepara a su propio ritmo

Experiencia Innovación Sostenible vuelve a Tucumán

Experiencia Innovación Sostenible vuelve a Tucumán

Eruca Sativa presenta “A tres días de la Tierra”

Eruca Sativa presenta “A tres días de la Tierra”

Martín Páez de la Torre presenta siete temas para guitarra eléctrica

Martín Páez de la Torre presenta siete temas para guitarra eléctrica

León XIV bendijo la torre más alta de famosa basílica de la Sagrada Familia de Barcelona

León XIV bendijo la torre más alta de famosa basílica de la Sagrada Familia de Barcelona

Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos”

Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos”

Comentarios