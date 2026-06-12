Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente
El Mundial tuvo una de sus grandes noches de presentación en Los Ángeles. Con un estadio repleto, miles de hinchas empujando desde las tribunas y la atención de buena parte del planeta puesta sobre el anfitrión, Estados Unidos cumplió con las expectativas y derrotó 4 a 1 a Paraguay en su debut por el Grupo D. El partido también tuvo un atractivo especial en los bancos de suplentes, donde se enfrentaron dos entrenadores argentinos: Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.
El conjunto local empezó a construir la victoria muy temprano. Apenas iban seis minutos cuando un desafortunado gol en contra de Damián Bobadilla abrió el marcador. La jugada cambió rápidamente el desarrollo del encuentro. Paraguay había mostrado buenas intenciones en el arranque e incluso generó la primera ocasión clara con un remate de Antonio Sanabria, pero el error lo obligó a correr desde atrás demasiado pronto.
A partir de allí, Estados Unidos encontró espacios y mostró una intensidad que Paraguay nunca logró controlar. La figura de la noche fue Folarin Balogun, autor de dos goles y principal referencia ofensiva del equipo de Pochettino. El delantero marcó el segundo a los 30 minutos tras una asistencia de Christian Pulisic y volvió a aparecer en el tiempo agregado de la primera etapa para establecer el 3 a 0. La diferencia pudo ser incluso mayor, aunque Orlando Gill sostuvo a la “Albirroja” con varias intervenciones importantes.
La magnitud del espectáculo también quedó reflejada fuera de la cancha. Nadie quiso perderse el estreno del anfitrión en su Mundial. Entre los presentes estuvieron Bill Gates, David Beckham, Leonardo Di Caprio, Sofía Vergara, Tom Cruise y Anya Taylor-Joy, quien volvió a generar repercusión entre los argentinos al asistir al estadio con una camiseta de la Selección. Las imágenes recorrieron rápidamente las redes sociales mientras el público estadounidense disfrutaba de una actuación que ilusiona.
El anfitrión cerró la goleada
En el segundo tiempo, Paraguay mostró algo más de rebeldía. Alfaro movió piezas y encontró una respuesta inmediata con Maurício Magalhães, que había ingresado en el entretiempo y descontó a los 27 minutos luego de una buena acción de Julio Enciso. Durante algunos minutos pareció que el equipo guaraní podía volver a meterse en partido, pero Estados Unidos mantuvo la calma y manejó los tiempos.
La noche dejó además una curiosidad vinculada a una de las nuevas reglas implementadas por FIFA. En varios pasajes se observó a futbolistas esperando fuera del campo antes de poder reingresar tras una interrupción, una imagen poco habitual que llamó la atención de los espectadores. Ya en tiempo agregado, Giovanni Reyna selló el 4-1 definitivo que confirmó el gran estreno del anfitrión.