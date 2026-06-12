Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay y arrancó el Mundial con una actuación más que convincente

El Mundial tuvo una de sus grandes noches de presentación en Los Ángeles. Con un estadio repleto, miles de hinchas empujando desde las tribunas y la atención de buena parte del planeta puesta sobre el anfitrión, Estados Unidos cumplió con las expectativas y derrotó 4 a 1 a Paraguay en su debut por el Grupo D. El partido también tuvo un atractivo especial en los bancos de suplentes, donde se enfrentaron dos entrenadores argentinos: Mauricio Pochettino y Gustavo Alfaro.