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Tomás Dande, capitán de Los Pumitas: “Es una emoción tremenda por lo que se viene”

El forward tucumano contó cómo fue el anuncio y destacó la unión del plantel de Los Pumitas de cara a los próximos desafíos internacionales.

Tomás Dande, capitán de Los Pumitas. Tomás Dande, capitán de Los Pumitas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tomás Dande fue nombrado capitán de Los Pumitas para el Rugby Championship M-20 que inicia este lunes en Sudáfrica, buscando liderar al seleccionado juvenil argentino en el torneo.
  • El forward tucumano recibió la noticia mediante un video con imágenes de su infancia. Destacó la fuerte unión del plantel y el compromiso de cara a la competencia internacional.
  • La designación de Dande marca el inicio de un proceso de consolidación internacional para los juveniles, quienes aspiran a competir al máximo nivel y representar al país con entrega.
Resumen generado con IA

La noticia le llegó de una manera inesperada, pero el impacto fue inmediato. Tomás Dande fue confirmado como capitán de Los Pumitas y no ocultó su emoción al hablar del nuevo desafío que tendrá al frente del seleccionado juvenil de cara al Rugby Championship M-20 que comenzará el próximo lunes en Sudáfrica.

“Es una emoción tremenda. Estoy muy contento y muy emocionado por lo que se viene con el equipo”, expresó, todavía con la sorpresa a flor de piel.

El anuncio no fue convencional. Según contó, todo comenzó con un video que, en un primer momento, pensó que estaba dedicado a todo el plantel. “Pusieron jugadas mías o notas de cuando era chico. Primero creía que era de todo el equipo, pero después me di cuenta de que era solo de Pedro, que es el subcapitán, y mío”, relató.

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Ese momento marcó el inicio de una secuencia cargada de sensaciones. Tras la confirmación, Dande buscó compartir la noticia con su círculo más cercano. “Hablé con mi papá y mi mamá, y fue muy emocionante”, agregó.

Más allá del reconocimiento individual, el nuevo capitán puso el foco en lo colectivo. Destacó el grupo que se formó y el compromiso con el que afrontarán lo que viene. “Tenemos un grupo muy bueno. Vamos a competir y a dejar todo en la cancha”, aseguró.

Así, Dande asume el liderazgo de un equipo que apunta alto y que buscará seguir consolidándose en el plano internacional, con un capitán que mezcla orgullo, emoción y una idea clara: representar al país con entrega total.

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