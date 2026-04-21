Tomás Dande, capitán de Los Pumitas: “Es una emoción tremenda por lo que se viene”

Resumen para apurados
- Tomás Dande fue nombrado capitán de Los Pumitas para el Rugby Championship M-20 que inicia este lunes en Sudáfrica, buscando liderar al seleccionado juvenil argentino en el torneo.
- El forward tucumano recibió la noticia mediante un video con imágenes de su infancia. Destacó la fuerte unión del plantel y el compromiso de cara a la competencia internacional.
- La designación de Dande marca el inicio de un proceso de consolidación internacional para los juveniles, quienes aspiran a competir al máximo nivel y representar al país con entrega.
La noticia le llegó de una manera inesperada, pero el impacto fue inmediato. Tomás Dande fue confirmado como capitán de Los Pumitas y no ocultó su emoción al hablar del nuevo desafío que tendrá al frente del seleccionado juvenil de cara al Rugby Championship M-20 que comenzará el próximo lunes en Sudáfrica.
“Es una emoción tremenda. Estoy muy contento y muy emocionado por lo que se viene con el equipo”, expresó, todavía con la sorpresa a flor de piel.
El anuncio no fue convencional. Según contó, todo comenzó con un video que, en un primer momento, pensó que estaba dedicado a todo el plantel. “Pusieron jugadas mías o notas de cuando era chico. Primero creía que era de todo el equipo, pero después me di cuenta de que era solo de Pedro, que es el subcapitán, y mío”, relató.
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Ese momento marcó el inicio de una secuencia cargada de sensaciones. Tras la confirmación, Dande buscó compartir la noticia con su círculo más cercano. “Hablé con mi papá y mi mamá, y fue muy emocionante”, agregó.
Más allá del reconocimiento individual, el nuevo capitán puso el foco en lo colectivo. Destacó el grupo que se formó y el compromiso con el que afrontarán lo que viene. “Tenemos un grupo muy bueno. Vamos a competir y a dejar todo en la cancha”, aseguró.
Así, Dande asume el liderazgo de un equipo que apunta alto y que buscará seguir consolidándose en el plano internacional, con un capitán que mezcla orgullo, emoción y una idea clara: representar al país con entrega total.