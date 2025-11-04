Solana Sierra debutó con triunfo en Tucumán y avanzó a los octavos del WTA 125

El duelo, que duró una hora y 40 minutos, mostró a una Sierra sólida desde el servicio, con cuatro aces y un 70% de efectividad con el primer saque. Aunque cometió seis dobles faltas, logró imponerse en los momentos clave, ganando el 65% de los puntos con su primer servicio y cinco de las once oportunidades de quiebre que generó. Su rival, en cambio, tuvo más dificultades para sostener el ritmo: apenas un 53% de primeros saques y 39% de efectividad con el segundo.