Solana Sierra debutó con triunfo en Tucumán y avanzó a los octavos del WTA 125

En su estreno en el Tucumán Open WTA 125, Solana Sierra cumplió con su condición de favorita y dio el primer paso en el certamen que se disputa en las canchas de polvo de ladrillo del Lawn Tennis. La número uno del tenis argentino derrotó por 6-3 y 7-5 a la rumana Miriam Bulgaru (223ª del ranking mundial) en un partido que le exigió concentración y temple, sobre todo en el segundo set.
El duelo, que duró una hora y 40 minutos, mostró a una Sierra sólida desde el servicio, con cuatro aces y un 70% de efectividad con el primer saque. Aunque cometió seis dobles faltas, logró imponerse en los momentos clave, ganando el 65% de los puntos con su primer servicio y cinco de las once oportunidades de quiebre que generó. Su rival, en cambio, tuvo más dificultades para sostener el ritmo: apenas un 53% de primeros saques y 39% de efectividad con el segundo.
El partido se inclinó rápido en el primer set, cuando la marplatense quebró en el cuarto juego y estiró diferencias hasta cerrarlo 6-3. En el segundo, Bulgaru reaccionó y llegó a ponerse 5-4 arriba, pero Sierra respondió con determinación: ganó los últimos tres games consecutivos y selló el pase a los octavos de final.
El triunfo marca un comienzo alentador para la tenista de 21 años, que llegó a Tucumán como primera preclasificada y en el puesto 67 del ranking WTA, luego de una temporada que la consolidó como la mejor argentina del circuito. Este torneo será además su penúltima presentación del año antes del cierre en Buenos Aires.
La marplatense atraviesa un momento de madurez en su carrera. Tras un año en el que brilló en Wimbledon y sumó dos títulos de la Federación Internacional de Tenis (ITF) y un WTA 125, Sierra consolidó su crecimiento bajo la estructura de la Academia Rafa Nadal, en Mallorca. “Mejoré mucho mi juego y mi mentalidad; el trabajo con el equipo me dio confianza y claridad”, había dicho días atrás.
En Tucumán, donde el público la acompañó con entusiasmo, Sierra buscará mantener el impulso y superar su actuación en Florianópolis, donde había quedado en octavos. Con su debut resuelto y el favoritismo sobre los hombros, la número uno argentina quiere cerrar la temporada en casa, sintiéndose cada vez más cerca del lugar que su tenis promete.