Tomás Etcheverry dio vuelta el partido y avanzó a octavos del Masters 1000 de Madrid

Resumen para apurados
- El argentino Tomás Etcheverry avanzó a octavos de final del Masters 1000 de Madrid tras vencer hoy al croata Dino Prizmic por 2-6, 6-4 y 6-3 en un intenso cruce de tres sets.
- Tras perder el primer parcial, Etcheverry remontó con solidez en dos horas de juego. Superó a un rival que venía de dar la sorpresa al eliminar al cuarto favorito, Ben Shelton.
- El platense logra su mejor marca histórica en este torneo al superar la segunda ronda. Ahora espera al ganador entre Fils y Nava para buscar un lugar en los cuartos de final.
El tenista argentino Tomás Etcheverry pasó a octavos de final del ATP Masters 1000 de Madrid tras imponerse al croata Dino Prizmic por 2-6, 6-4 y 6-3.
Etcheverry, que peleó durante dos horas y diez minutos para llevarse la victoria, se medirá en la siguiente ronda con el ganador del partido entre el francés Arthur Fils y el estadounidense Emilio Nava.
El argentino, número 29 del mundo, cedió el primer set y luego se repuso en las dos siguientes mangas ante Prizmic, que había eliminado en la ronda anterior al estadounidense Ben Shelton, cuarto cabeza de serie.
Etcheverry rompió el saque de su rival en el primer juego del segundo set. Luego le bastó con mantener su servicio para quedarse con la manga.
Dos nuevas roturas en el tercer set le permitieron despegar y llevarse el partido, apoyado en la solidez de su servicio.
El argentino sigue adelante en un torneo en el que hasta ahora no había pasado de la segunda ronda en las tres ocasiones en que había competido.