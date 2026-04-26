Secciones
DeportesTenis

Tomás Etcheverry dio vuelta el partido y avanzó a octavos del Masters 1000 de Madrid

El argentino remontó ante el croata Dino Prizmic, lo venció en tres sets y avanzó a octavos de final del Masters 1000 de Madrid, donde espera por Arthur Fils o Emilio Nava.

Etcheverry reaccionó a tiempo, venció a Prizmic. Etcheverry reaccionó a tiempo, venció a Prizmic. @tometcheverry
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El argentino Tomás Etcheverry avanzó a octavos de final del Masters 1000 de Madrid tras vencer hoy al croata Dino Prizmic por 2-6, 6-4 y 6-3 en un intenso cruce de tres sets.
  • Tras perder el primer parcial, Etcheverry remontó con solidez en dos horas de juego. Superó a un rival que venía de dar la sorpresa al eliminar al cuarto favorito, Ben Shelton.
  • El platense logra su mejor marca histórica en este torneo al superar la segunda ronda. Ahora espera al ganador entre Fils y Nava para buscar un lugar en los cuartos de final.
Resumen generado con IA

El tenista argentino Tomás Etcheverry pasó a octavos de final del ATP Masters 1000 de Madrid tras imponerse al croata Dino Prizmic por 2-6, 6-4 y 6-3.

Etcheverry, que peleó durante dos horas y diez minutos para llevarse la victoria, se medirá en la siguiente ronda con el ganador del partido entre el francés Arthur Fils y el estadounidense Emilio Nava.

El argentino, número 29 del mundo, cedió el primer set y luego se repuso en las dos siguientes mangas ante Prizmic, que había eliminado en la ronda anterior al estadounidense Ben Shelton, cuarto cabeza de serie. 

Etcheverry rompió el saque de su rival en el primer juego del segundo set. Luego le bastó con mantener su servicio para quedarse con la manga.

Dos nuevas roturas en el tercer set le permitieron despegar y llevarse el partido, apoyado en la solidez de su servicio.

El argentino sigue adelante en un torneo en el que hasta ahora no había pasado de la segunda ronda en las tres ocasiones en que había competido.

Temas MadridTomás Etcheverry
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país
1

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway
2

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima
3

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat
4

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

La crisis económica jaquea los espectáculos en Tucumán
5

La crisis económica jaquea los espectáculos en Tucumán

Ranking notas premium
Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat
1

Transporte: el boleto debería costar $2.400, según la Aetat

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO
2

Jaldo, Kicillof y el dilema de las PASO

La UNT en su salsa: ¿bajarnos? Ni pienso, dice Cabrera
3

La UNT en su salsa: "¿bajarnos? Ni pienso", dice Cabrera

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer
4

Kuranda: una app tucumana para cambiar la forma de comer

Peatonales y galerías: el futuro del Casco Viejo está en debate en Yerba Buena
5

Peatonales y galerías: el futuro del Casco Viejo está en debate en Yerba Buena

Más Noticias
Quién es Cole Allen, el responsable del ataque contra Trump en la Casa Blanca: profesor e ingeniero mecánico

Quién es Cole Allen, el responsable del ataque contra Trump en la Casa Blanca: profesor e ingeniero mecánico

La crisis económica jaquea los espectáculos en Tucumán

La crisis económica jaquea los espectáculos en Tucumán

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway

Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1

Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este domingo en Tucumán?

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este domingo en Tucumán?

Cuáles son las consecuencias de lavarse el pelo por las noches, según expertos

Cuáles son las consecuencias de lavarse el pelo por las noches, según expertos

Comentarios