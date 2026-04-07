Etcheverry debutó con autoridad en Montecarlo y sigue en carrera

Resumen para apurados
- Tomás Etcheverry (30°) venció a Grigor Dimitrov por 6-4, 2-6 y 6-3 en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo, avanzando así a la ronda de 32 del prestigioso torneo.
- Tras ganar en Río su primer ATP, el platense se impuso en dos horas con un 86% de efectividad en su primer saque. La jornada fue dispar por la eliminación de otros compatriotas.
- Por tercer año seguido alcanza esta instancia en Mónaco, consolidándose como segunda raqueta nacional. Ahora enfrentará al ganador del duelo entre Terence Atmane y Ethan Quinn.
Tomás Etcheverry confirmó su buen presente con un sólido triunfo en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo. El platense, actual 30° del ranking mundial, superó al experimentado Grigor Dimitrov por 6-4, 2-6 y 6-3 en un partido exigente que se extendió por casi dos horas.
El encuentro tuvo distintos pasajes. En el primer set, Etcheverry mostró firmeza y aprovechó sus oportunidades para quedarse con un ajustado 6-4. Sin embargo, en el segundo parcial apareció la jerarquía de Dimitrov, ex número 3 del mundo, que elevó su nivel y llevó el partido a un tercer set decisivo.
Lejos de caerse, el argentino recuperó el control en el tramo final. Con un notable 86% de efectividad con su primer servicio, logró sostener sus turnos de saque y encontró el quiebre clave en el sexto juego, ventaja que luego administró con solvencia para cerrar el partido.
“El Retu” atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Llega a Montecarlo con confianza tras haber conquistado su primer título ATP en Río de Janeiro, donde venció en la final al chileno Alejandro Tabilo. Ese logro lo consolidó como la segunda mejor raqueta argentina, solo por detrás de Francisco Cerúndolo.
Además, el triunfo le permite mantener una racha positiva en el torneo monegasco: por tercer año consecutivo, Etcheverry se metió en la ronda de 32, confirmando su adaptación a la superficie y su crecimiento sostenido en el circuito.
En la próxima instancia, el argentino se enfrentará al ganador del duelo entre el francés Terence Atmane y el estadounidense Ethan Quinn, con la ilusión de seguir avanzando en uno de los torneos más prestigiosos del calendario.
En contraste, la jornada no fue favorable para todos los argentinos: Juan Manuel Cerúndolo y Francisco Comesaña quedaron eliminados en sus respectivos encuentros.
Con autoridad y confianza, Etcheverry dio el primer paso en Montecarlo y dejó en claro que está listo para competir de igual a igual ante los mejores del mundo.