Así fue la primera salida de Franco Colapinto en Buenos Aires con un Fórmula 1

Segunda salida

La expectativa no se detiene. La segunda salida del piloto está prevista para las 14.30 y tendrá un condimento especial: será a bordo del legendario “Flecha de Plata”, el Mercedes-Benz con el que Juan Manuel Fangio construyó parte de su leyenda en la Fórmula 1. Más tarde, a las 15.15, Colapinto volverá a girar con el Lotus, en lo que será su última aparición al mando de un monoplaza en la jornada. El cierre llegará a las 15.55, cuando recorra el circuito en un bus descapotable para saludar al público.