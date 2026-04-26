El mes en que naciste puede influir en caracteristicas físicas, según la ciencia

Algunos resultados del estudio de los que nacieron

Los resultados del análisis revelaron que los jóvenes nacidos en noviembre superaron las mediciones en gran parte de las pruebas físicas. Los datos indican que este grupo corre hasta un 10% más rápido, salta un 12% más alto y demuestra un 15% más de potencia frente a quienes nacieron en abril, mes que registró los niveles de rendimiento más bajos del estudio.