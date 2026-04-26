La habilidad de los adolescentes de los 90 que hoy se perdió, según la psicología

Desafíos frente a la fragmentación digital

Actualmente, los medios electrónicos fragmentan la concentración y elevan las expectativas de excitación constante entre los usuarios jóvenes. El dispositivo móvil funciona frecuentemente como una salida poco eficaz para lidiar con cualquier malestar emocional o pausa. Una revisión en Communications Psychology sostiene que "cada pausa se vuelve más difícil de sostener" cuando todo compite por captar el interés. Esta realidad dificulta el desarrollo de la resiliencia espontánea en los entornos virtuales contemporáneos.