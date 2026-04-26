Cuatro consejos para mejorar las defensas y evitar las enfermedades en invierno

Para fortalecer las defensas, resulta fundamental priorizar alimentos con alto contenido de vitamina C, como la naranja, mandarina, piña y camu camu, los cuales mejoran la respuesta del cuerpo ante posibles infecciones. Asimismo, la vitamina A presente en el hígado, lácteos, zanahoria y zapallo ayuda a conservar el buen estado de las mucosas respiratorias, actuando como una barrera protectora frente a virus y bacterias.