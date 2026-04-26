Cuatro consejos para mejorar las defensas y evitar las enfermedades en invierno
Los especialistas explican que el invierno y la menor exposición solar alteran el funcionamiento del organismo, exigiendo un aporte nutricional específico que refuerce el sistema inmunológico y prevenga afecciones respiratorias.
Resumen para apurados
- El Ministerio de Salud difundió guías alimentarias para fortalecer el sistema inmune ante el frío invernal y prevenir enfermedades respiratorias en la población argentina.
- Se recomienda priorizar vitaminas C, A y E presentes en cítricos, lácteos y frutos secos. El INS sugiere meriendas nutritivas y lactancia materna exclusiva para proteger a lactantes.
- Esta campaña de salud pública integra nutrición, higiene y vacunación. El objetivo es reducir riesgos climáticos mediante hábitos conscientes y atención médica oportuna.
El Ministerio de Salud, mediante el Instituto Nacional de Salud, enfatiza la necesidad de mantener una dieta equilibrada durante la temporada de bajas temperaturas. Los especialistas explican que el invierno y la menor exposición solar alteran el funcionamiento del organismo, exigiendo un aporte nutricional específico que refuerce el sistema inmunológico y prevenga afecciones respiratorias.
Para fortalecer las defensas, resulta fundamental priorizar alimentos con alto contenido de vitamina C, como la naranja, mandarina, piña y camu camu, los cuales mejoran la respuesta del cuerpo ante posibles infecciones. Asimismo, la vitamina A presente en el hígado, lácteos, zanahoria y zapallo ayuda a conservar el buen estado de las mucosas respiratorias, actuando como una barrera protectora frente a virus y bacterias.
el consumo de vitamina E a través de cereales integrales, palta, frutos secos y aceite de oliva contribuye a optimizar la capacidad inmunológica del individuo. Esta combinación de nutrientes esenciales asegura que el cuerpo mantenga su integridad y vitalidad frente a las exigencias climáticas propias de la época invernal.
- Opciones de refrigerios nutritivos: El INS sugiere incorporar meriendas accesibles y de fácil elaboración como el pan con tortilla de atún y brócoli. Estas preparaciones, junto a bebidas naturales de quinua con frutas o refrescos de cocona y maracuyá, aportan nutrientes esenciales para enfrentar las bajas temperaturas.
- Atención a grupos vulnerables: Los niños, gestantes y adultos mayores requieren una vigilancia nutricional estricta para evitar complicaciones de salud durante el invierno. En el caso de los lactantes menores de seis meses, la lactancia materna exclusiva permanece como la medida de protección fundamental contra infecciones.
- Hábitos de prevención integral: El Ministerio de Salud aconseja complementar la buena alimentación con actividad física regular y el lavado frecuente de manos. Asimismo, la ventilación de los ambientes y el cumplimiento del esquema de vacunación resultan vitales para reducir riesgos respiratorios y mantener el bienestar general.
- Estrategia de salud pública: Las autoridades buscan sensibilizar a la población sobre la elección consciente de alimentos ricos en vitaminas y minerales. Además, insisten en la importancia de vigilar cualquier signo de malestar y acudir de inmediato a los servicios médicos para recibir una atención oportuna.