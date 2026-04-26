Mates, charla y la “Flecha de Plata”: así vive Colapinto la previa de su exhibición en Buenos Aires

Resumen para apurados
- Franco Colapinto protagoniza hoy un histórico road show de Fórmula 1 en las calles de Palermo, Buenos Aires, siendo el primer argentino en conducir un monoplaza en un trazado urbano.
- El evento incluye vueltas en un Lotus E20 y un homenaje a Juan Manuel Fangio con la 'Flecha de Plata'. Se desarrolla en un clima relajado con fanzone, música y gran despliegue técnico.
- Esta exhibición busca conectar el legado de Fangio con el presente de Alpine, potenciando el interés por el automovilismo en Argentina y marcando un hito en el deporte nacional.
Franco Colapinto será hoy el gran protagonista de una jornada que promete quedar en la historia del automovilismo argentino. El piloto de Alpine encabezará un road show en las calles de Buenos Aires y se convertirá en el primer argentino en manejar un auto de Fórmula 1 en pleno trazado urbano porteño.
En la previa del evento, Colapinto ya se mostró distendido en la zona de Palermo, donde se desarrollará la exhibición. En imágenes que circularon en redes sociales, se lo vio tomando mate y conversando con el periodista Juan Fossaroli y su manager Jamie Campbell-Walter, en un clima relajado a pocas horas de salir a pista. También aprovechó el momento para subirse a la “Flecha de Plata”, el histórico modelo asociado a Juan Manuel Fangio, que conducirá como parte de un homenaje especial.
Colapinto se preparara para el Road Show manejando una rÃ©plica de la "Flecha de Plata", el auto de Mercedes Benz con el que corriÃ³ Fangio. pic.twitter.com/fvYmkUteRd— Real Time (@RealTimeRating) April 26, 2026
La exhibición incluirá, justamente, un recorrido con una réplica del Mercedes Benz W196 Roadster, el auto con el que Fangio fue campeón del mundo en 1954 y 1955. Este tributo busca conectar el presente del automovilismo argentino con una de sus figuras más emblemáticas, en un contexto que combina espectáculo y memoria deportiva.
El cronograma del evento tendrá actividad desde temprano. A las 9 se abrirá la fanzone, mientras que a las 11.25 Colapinto brindará una entrevista ante el público. Luego habrá shows musicales, con la presentación de Soledad a las 11.50 y de Luck Ra a las 13.55. La acción en pista comenzará a las 12.45, cuando el piloto gire con el Lotus E20 de 2012. Más tarde, a las 14.30, llegará uno de los momentos más esperados: su salida con la “Flecha de Plata”. El programa continuará con otra vuelta en el Lotus a las 15.15 y se cerrará a las 15.55 con un recorrido en un bus descapotable. El final del evento está previsto para las 16.15.
Para quienes no puedan ubicarse cerca del circuito, la organización dispuso pantallas gigantes en distintos puntos estratégicos de la ciudad, como las avenidas del Libertador, Figueroa Alcorta y Sarmiento, entre otros sectores.
Con miles de personas esperadas y una puesta pensada para el disfrute del público, la jornada aparece como mucho más que una exhibición: será una oportunidad única para ver de cerca a un Fórmula 1 en acción en el corazón de la ciudad.