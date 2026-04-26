Mates, charla y la “Flecha de Plata”: así vive Colapinto la previa de su exhibición en Buenos Aires

El cronograma del evento tendrá actividad desde temprano. A las 9 se abrirá la fanzone, mientras que a las 11.25 Colapinto brindará una entrevista ante el público. Luego habrá shows musicales, con la presentación de Soledad a las 11.50 y de Luck Ra a las 13.55. La acción en pista comenzará a las 12.45, cuando el piloto gire con el Lotus E20 de 2012. Más tarde, a las 14.30, llegará uno de los momentos más esperados: su salida con la “Flecha de Plata”. El programa continuará con otra vuelta en el Lotus a las 15.15 y se cerrará a las 15.55 con un recorrido en un bus descapotable. El final del evento está previsto para las 16.15.