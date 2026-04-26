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Franco Colapinto corre en Buenos Aires: a qué hora empieza y cómo es el circuito

El piloto argentino protagoniza hoy una exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires. Conocé los horarios, el circuito callejero en Palermo y todos los detalles del evento.

Franco Colapinto corre en Buenos Aires: a qué hora empieza y cómo es el circuito
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto encabeza hoy una exhibición de Fórmula 1 en un circuito de Palermo, Buenos Aires, con el fin de acercar la máxima categoría del automovilismo a los fans locales.
  • El road show consta de cuatro salidas a pista en un trazado de 2.400 metros por Av. del Libertador y Sarmiento. El cronograma incluye fan zones, música y contacto con el público.
  • Esta exhibición histórica refuerza el vínculo del país con la F1 y posiciona a Colapinto como referente, generando un impacto masivo y gran proyección para el deporte nacional.
Resumen generado con IA

La Ciudad de Buenos Aires vivirá hoy una jornada especial con el road show de Franco Colapinto, un evento que combinará espectáculo, historia y emoción en torno a la Fórmula 1. La actividad se desarrollará en Palermo, donde se montó un circuito callejero de aproximadamente 2.400 metros que promete ser uno de los grandes atractivos del día.

El cronograma comenzó desde temprano. A 8:30 se habilitó el acceso al público y a las fan zones ubicadas en las inmediaciones del recorrido. Allí hay pantallas gigantes, propuestas musicales y distintas actividades pensadas para acompañar la espera de la exhibición principal. La primera salida a pista de Colapinto está prevista para las 12:45, en lo que será el momento más esperado por los fanáticos.

A lo largo de la tarde, el piloto argentino realizará otras tres salidas, completando un total de cuatro exhibiciones en pista. Cada una tendrá características particulares, con momentos destinados a la interacción con el público. El cierre de la jornada será con una vuelta en un micro descapotable, a modo de despedida para una convocatoria que se espera multitudinaria.

El circuito recorrerá dos de las avenidas más importantes de la zona: del Libertador y Sarmiento, con paso por el Monumento a los Españoles, uno de los puntos emblemáticos del trazado. Se trata de un recorrido urbano diseñado para el espectáculo, que combinará rectas amplias con sectores más lentos.

Más allá de la velocidad, el evento ofrecerá una experiencia integral. Entre el sonido del motor y la cercanía con el público, la exhibición buscará recrear, en plena ciudad, una parte del universo de la Fórmula 1.

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