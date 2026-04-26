Franco Colapinto corre en Buenos Aires: a qué hora empieza y cómo es el circuito

El cronograma comenzó desde temprano. A 8:30 se habilitó el acceso al público y a las fan zones ubicadas en las inmediaciones del recorrido. Allí hay pantallas gigantes, propuestas musicales y distintas actividades pensadas para acompañar la espera de la exhibición principal. La primera salida a pista de Colapinto está prevista para las 12:45, en lo que será el momento más esperado por los fanáticos.