Capital Humano suspende los vouchers de formación laboral: qué pasará con el programa Volver al Trabajo

Resumen para apurados
- El Ministerio de Capital Humano suspendió los vouchers de Formando Capital Humano tras un fallo judicial que obliga a restituir el plan Volver al Trabajo a un millón de personas.
- La Justicia ordenó retomar pagos del programa previo, agotando el presupuesto para nuevos cursos técnicos. El Gobierno sostiene que la medida afecta gravemente la gestión ministerial.
- Nación apelará la cautelar mientras crece la incertidumbre sobre la inserción laboral y el financiamiento de políticas sociales, como la doble escolaridad en sectores vulnerables.
El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, confirmó la suspensión de los vouchers de capacitación laboral del programa Formando Capital Humano. La decisión, según explicó la cartera, responde directamente a una medida judicial que obliga a restituir el plan Volver al Trabajo, lo que altera el esquema presupuestario previsto.
La resolución impacta de lleno en una de las políticas clave del Gobierno para promover la inserción laboral mediante capacitación, generando incertidumbre sobre pagos, cursos y continuidad de beneficiarios.
Por qué se suspenden los vouchers de formación laboral
De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano, el programa Volver al Trabajo ya había finalizado tras cumplir su plazo legal de dos años. Sin embargo, una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Campana ordenó reactivar los pagos a casi un millón de beneficiarios.
Desde el Gobierno sostienen que esta decisión genera “graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial”, ya que obliga a redirigir recursos que estaban destinados al nuevo programa Formando Capital Humano.
Como resultado, los vouchers de capacitación laboral —que formaban parte central del nuevo esquema— quedan suspendidos hasta nuevo aviso.
Qué pasará con el programa Volver al Trabajo
El fallo judicial establece que el Estado debe reanudar los pagos en un plazo de tres días a los exbeneficiarios del programa. Frente a esto, el Gobierno ya anticipó que apelará la medida cautelar.
Mientras tanto, Volver al Trabajo vuelve a estar vigente de forma transitoria, lo que impide avanzar con su reemplazo.
Cómo era el programa Formando Capital Humano
El plan Formando Capital Humano había sido diseñado como una alternativa sin asistencia económica directa, pero con fuerte foco en la empleabilidad.
Incluía más de 4.300 cursos orientados a una rápida salida laboral en áreas como:
Formación técnica y oficios
Nuevas tecnologías
Industria y servicios
Desarrollo de habilidades laborales
El objetivo era mejorar la inserción en el mercado de trabajo a través de capacitación específica y actualizada.
Quiénes podían acceder
El programa estaba dirigido a distintos perfiles laborales, entre ellos:
Personas desocupadas sin empleo registrado
Monotributistas sociales y de categoría A
Trabajadores con ingresos menores a tres salarios mínimos
Empleados de casas particulares
Trabajadores rurales
Todos ellos podían acceder a los cursos mediante el sistema de vouchers, ahora suspendido.
Incertidumbre sobre pagos y capacitaciones
La medida judicial no solo frena la implementación del nuevo programa, sino que también obliga al Gobierno a redefinir prioridades presupuestarias.
Además de los vouchers laborales, desde Capital Humano señalaron que también podría verse afectada la expansión de políticas como la doble escolaridad en sectores vulnerables.
Por el momento, Formando Capital Humano queda en pausa, a la espera de una resolución judicial definitiva o una reconfiguración del esquema de financiamiento.