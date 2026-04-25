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Evacuaron a Trump por una amenaza durante una cena con periodistas en un hotel de Washington

El presidente estadounidense se retiró del evento anual luego de que las autoridades detuvieran a un sospechoso que habría disparado un arma de fuego.

ALARMA. El momento en el que Trump era desalojado del lugar por un tiroteo. ALARMA. El momento en el que Trump era desalojado del lugar por un tiroteo.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Donald Trump fue evacuado el sábado de la cena de corresponsales en Washington luego de que la policía detuviera a un sospechoso que realizó disparos en las inmediaciones del hotel.
  • El protocolo de seguridad se activó por disparos fuera del recinto. El mandatario resultó ileso y el atacante fue capturado, aunque no se revelaron aún su identidad ni motivaciones.
  • El evento reaviva el debate sobre la seguridad en actos políticos. La Casa Blanca emitirá un reporte oficial mientras se evalúa si el ataque fue un hecho aislado o una amenaza mayor.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado la noche del sábado de la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en un hotel de Washington con cientos de invitados, luego de que las autoridades detuvieran a un sospechoso por haber realizado disparos con un arma de fuego en las inmediaciones del lugar.

El evento anual, que reúne a periodistas, funcionarios y personalidades del mundo político, fue interrumpido cuando los servicios de seguridad activaron el protocolo de evacuación. 

Trump fue trasladado a un lugar seguro sin que se reportaran heridos ni víctimas fatales.

Según las primeras informaciones, el sospechoso fue detenido por la policía fuera del hotel. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su identidad ni sus posibles motivaciones. 

Las autoridades continúan investigando lo ocurrido y no se descarta que se trate de un acto aislado.

La Casa Blanca aún no emitió un comunicado oficial sobre el episodio, pero fuentes cercanas al mandatario confirmaron que Trump se encuentra fuera de peligro. Se espera que en las próximas horas se brinde más información sobre el procedimiento de seguridad y el estado de las investigaciones.

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