Cartas de lectores V: penal Cura Brochero

Los adolescentes están siendo atacados y criminalizados cada día por quienes no se erigen como referentes y sólo ensayan discursos de violencia y de odio. Un ejemplo es el traslado de los adolescentes condenados por delitos graves a Benjamín Paz fue muy cuestionado por muchos sectores de la sociedad; igual prosperó y el penal lleva por nombre “Cura Brochero”. Ojalá el nombre haya tomado la esencia de lo que este curita de alma santa hizo durante su vida ; puntualmente en relación a malhechores y condenados por la justicia _ justicia ambigua y distorsionada, que condena a los pobres y hace la vista gorda con los ricos_ .,Brochero buscaba a malhechores y forajidos para redimirlos del mal porque entendía que la vida les había negado toda posibilidad en la niñez y que el camino de la reparación espiritual era otro. No el de la condena, la descalificación, los golpes, maltratos y negación de la dignidad. No creo que hubiera estado de acuerdo con este “Alcatraz para niños” que fue resistido por muchos sectores por la distancia, la imposibilidad de traslado de los equipos profesionales y de las familias y porque no se han mostrado mejores condiciones edilicias para reparar la dignidad. Fue conmovedora la amistad de Brochero con Santos Guayama, cuyos actos de bandidaje eran conocidos en las provincias cuyanas; se trataba de un huérfano de padre y madre, andariego por las calles del horror, oculto en la Laguna de Guanacache; cuando la miseria lo apretaba asaltaba las carretas que iban de Mendoza a Buenos Aires. Era un perseguido de la justicia por lo que su nombre se había enaltecido en el sentir popular, a sabiendas que la justicia alcanza a los más frágiles y libera a los poderosos. Las hazañas de Guayama servían de condimento a las noches de fogòn y su montonera era casi un fantasma para las tropas nacionales. Entonces es cuando Brochero entra en escena, lo busca, sigue su rastro por los parajes más inhóspitos Lo invita a asistir a los Ejercicios Espirituales, le consigue una estancia con 200 vacas para que viva y trabaje. Y busca por todos los medios el indulto. Envía telegramas a Juàrez Celman, a Roca, Nicolás Avellaneda. Pero le tienden una emboscada y lo fusilan antes de que el proceso de redención se haga efectivo. El gran dolor de Brochero fue la muerte de su amigo Santos Guayama, porque había trazado todo un camino de redención que no pudo concretarse. ¿Qué pasará con estos menores? ¿El nombre del penal es una metáfora del bien o una pantalla que se erige para tapar un muro detrás del cual se ha hacinado a la parte sobrante de una sociedad hipócrita?