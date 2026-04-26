Secciones
OpiniónCartas de lectores

Carta de lectores IV: muro de los lamentos
Hace 1 Hs

Mientras Milei se fue a llorar en el muro de los lamentos en Jerusalén, acá, en el país que él preside (de paso que alguien se lo recuerde porque parece que aún no se entera), millones de argentinos lloran porque no llegan a fin de mes, porque perdieron su fuente de trabajo, porque no pueden comprar los medicamentos para mantenerse con vida y varios etcéteras más. Dio pena, y bronca también, ver a este sujeto cantando en Israel como si nada pasara en su país. Vergüenza ajena causa que se pasee por el mundo representando a nuestro gran país.

Oscar Beltrán - oscarbeltran4765@gmail.com

Las cartas para esta sección deben tener un máximo de 200 palabras, en caso contrario serán sintetizadas. Deberán ser entregadas en Mendoza 654 o en cualquiera de nuestras corresponsalías haciendo constar nombre y domicilio del remitente. El portador deberá concurrir con su documento de identidad. También podrán ser enviadas por e-mail a: cartasaldirector@lagaceta.com.ar, consignando domicilio real y N° de teléfono y de documento de identidad. LA GACETA se reserva el derecho de publicación.

Tamaño texto
Comentarios
Comentarios