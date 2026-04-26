Carta de lectores III: financiamiento de la educación

Hoy “la noticia” es que el Poder Judicial Federal autoriza la posibilidad de que el Rector actual de la UNT, se pueda presentar a su reelección, sinceramente como egresado universitario, siento algo entre fastidio y pena, no se me escapa la situación actual pésima por dónde se la vea a la Educación Pública, en todos sus niveles. ¿Qué se vota en la UNT? Solamente cargos, en el proceso electoral actual que lo conozco, no se analiza cómo resolver el tema que desde diciembre de 2023 viene de mal en peor: el financiamiento universitario en particular y de la educación pública en general lo cual también debiera ser una preocupación central de los claustros universitarios, ya del país sería demasiado pedir. En estas elecciones de lo que menos se habla es cómo torcer la política de la motosierra del régimen, son las elecciones que solo le sirve a la “casta” que existe desde hace tiempo y duele mucho, sobre todo para aquellos que sobrevivimos y la podemos contar. En Arquitectura, lo recuerdo como si fuera hoy, un cartel enorme de fondo negro, letras blancas, que colgaba de la cubierta del patio central hasta el primer nivel, decía “hacia la universidad de los trabajadores”; es casualmente eso, la política no existe en el debate actual previo a un proceso electoral y que hablar en el diario. La motosierra cortó la mística universitaria, lamentablemente para mí..