Carta de lectores II: ¡Música, maestro”

EL 20/4 quería descansar la mente, vía TV. Craso error. Todos los noticieros nos saturan con las mismas, increíbles y hartantes noticias. Al instante recordé a “Lourdes” y su realidad surgente “desde el alma”, en su diaria, paciente y eterna espera de colectivos en Constitución. A sus 28 años y, sin pensarlo, expresó al aire “estoy cansada ya” (no descarto que esta expresión pudiera ser, hoy, el común denominador del pueblo argentino). En mi rastreo en TV llegué al canal 11 (Se siente Argentina) y descubrí nuestra verdadera esencia musical popular, durante los festivales provinciales del verano/2026 (folklore y otros, con “la Sole” incluida). Por otro lado, el 18/4 hubo una “rave tecno-religiosa” inédita, en homenaje al Papa Francisco (Todos, todos, todos), encabezada por el “cura DJ” Peixoto, cuya concurrencia (jóvenes, adultos y familias), de distintos niveles sociales -creyentes o no-, desbordaron la Plaza de Mayo (ver, entre otros, “La Nación” y “Clarín” del 19/4). Con su permiso y sin ánimo de plagio, destaco y resumo algunas expresiones de ambos diarios: la música es cultura, pasión, sentimiento; el Padre portugués Guilherme encontró en la música electrónica “un puente con la juventud para evangelizar”; fiesta mezcla de “Fe Católica” con música electrónica; propuesta que convoca a las nuevas generaciones; desde 1999, el “cura DJ” pasó por parroquias rurales, misiones de guerra y pistas de baile; en ese espacio oscuro y ruidoso descubrió algo que las misas no le daban: una conexión directa, física, casi visceral, entre la música y el estado interior de las personas; en su propuesta sonora mezcla techno y electrónica con el Ave María, campanas de iglesia, etc.; en la pista, entre la gente, “siente la vibra”; unos lo ven como un puente y otros como un escándalo. Mientras tanto, al otro lado del mundo, el presidente de Argentina, exponía “su show musical”. En esta “semana musical” votaremos quienes llegarán a la final de “Talento Argentino”. Siga el baile, siga el baile…